Uomini e Donne, Luca Salatino preso in giro da Aurora Colombo? Fan furiosi dopo l‘ultima esterna

Dopo l’ultima esterna tra Luca Salatino e Aurora Colombo, i fan di Uomini e Donne credono che la corteggiatrice stia prendendo in giro il tronista romano.

Da quando ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne, Aurora Colombo ha catalizzato l’attenzione di Luca Salatino, che ha messo in pericolo rapporti ben più profondi con Soraia e Lilli, per di approfondire la conoscenza con la bella corteggiatrice. Da diverse settimane, tuttavia, serpeggia l’idea che Aurora sia nel dating show di Canale5 per visibilità, prendendo deliberatamente in giro il tronista romano, e dopo l’ultima esterna i dubbi crescono. I fan lanciano accuse pesanti alla corteggiatrice, che finisce anche nel mirino di Armando Incarnato.

Uomini e Donne, tutti contro Aurora Colombo

Dopo aver visto l’ultima esterna tra Aurora Colombo e Luca Salatino stiamo tutti rimpiangendo l’esterna di Gemma Galgani, che ha un nuovo pretendente, e Nicola Vivarelli con ambientazione Titanic, ammettiamolo. La corteggiatrice è approdata a Uomini e Donne, diventando in breve tempo la preferita del tronista romano che continua a sfruttare ogni momento per vederla, mostrando un fortissimo interesse per lei. Questo ha creato profonde fratture tra Luca e le corteggiatrici Soraia e Lilli, che sono presenti in studio da mesi e si vedono sorpassare dalla nuova arrivata senza tante cerimonie. Secondo Soraia, poi, Aurora sarebbe principalmente interessata alle telecamere e Salatino dovrebbe aprire gli occhi prima di commettere un errore madornale. Teoria decisamente accreditata tra i fan del dating show di Canale5, che vedono Colombo come una ragazza falsa e costruita, totalmente distaccata da Luca che invece pende dalle sue labbra, soprattutto dopo l’ultima esterna tra i due. In un impeto romantico, Salatino ha organizzato un appuntamento da vera principessa per la corteggiatrice, con tanto di tuffo in piscina e bacio appassionato in stile commedia romantica. L’esterna ha fatto sorgere molti dubbi, e Armando Incarnato non ha risparmiato Aurora, lanciando accuse.

“Sembrava un film, a me è sembrato mettere in mostra la tua persona, tanto è vero che gli stai chiedendo la differenza, non ti vedo emozionata, è stata roba da cinema, te lo sei tirato in acqua, è un mio pensiero”.

Uomini e Donne, Luca al limite con Aurora?

Aurora si è difesa, ammettendo di essere impacciata davanti alle telecamere e di essere sciolta solo dopo che la redazione le ha tolto il microfono per permettere alla coppia il tuffo in piscina. Colombo, tuttavia, invece di esultare per la bellissima esterna appena trascorsa, durante la quale Luca si è esposto nei suoi confronti, ha iniziato a criticare il fatto che il romano sia andato a riprendere Lilli e l’abbia baciata solo pochi giorni prima di baciare lei. A quel punto, Salatino non ci ha visto più e ha sbottato:

“Quando vedo una cosa così e mi emoziono, invece di dire quanto è stata bella l’esterna, alla prima domanda che mi fai, mi rompi subito su questa cosa. Mi da fastidio questo tuo comportamento […] Non capisco di cosa tu ti stia lamentando, sembra che devi trovare il pelo nell’uovo, pensa al tuo, non fare paragoni con le altre. Dovresti essere emozionata, secondo me questa esterna forse l’ho vissuta da solo”.

Aurora ha ribadito di essere felice ma di avere tanti dubbi, e di avere il diritto di chiedere a Luca di aiutarla a vederci chiaro sul percorso che stanno per intraprendere, mentre Tina Cipollari ha gelato la corteggiatrice, guardando Salatino dritto negli occhi e confermandogli l’ipotesi che a lei non interessi di nulla se non delle telecamere. Cosa accadrà tra i due nelle prossime puntate?

