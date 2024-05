Uomini e Donne, Gemma Galgani perde le staffe con Pietro: "Mai un complimento". Ma lui ribatte a tono! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani ha sbottato contro Pietro, il cavaliere con cui si sta frequentando, perché Pietro non le ha mai rivolto un complimento! Ecco cosa è successo!

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, su Canale5, riparte dal trono over con la situazione tra Sabrina e Fabio.

Nonostante tutto lo studio cerchi di farle comprendere che Fabio è solo un latin lover e non ha intenzioni serie con lei, Sabrina è decisa a continuare a frequentarlo. Sia Tina Cipollari, sia Tiziana cercano di far aprire gli occhi alla dama, con l'opinionista che accusa la dama di essere una lagna e che il cavaliere non è interessato a lei, visto che a malapena l'ascolta. Anche Silvio, ex frequentazione di Sabrina, interviene e consiglia al cavaliere di essere onesto e dire la verità, perché se a lui fosse interessata la dama, allora, avrebbe continuato. Fabio ribatte che ha avuto paura dell'intimità improvvisa con Sabrina e a quelle parole tutto lo studio esplode di nuovo di indignazione. Poi a sorpresa arrivano altre dame, Marianna e Ida, che sostengono che Fabio ha lasciato il numero anche a loro. Finalmente, Sabrina si arrabbia e si alza, tornando a sedersi.

Fabio, intanto, dichiara che non sapeva come funzionava il programma, mentre le dame gli ripetono che qui non si viene in studio per stringere amicizia, ma per trovare l'amore. Arrivano le parole di Diego a sconvolgere tutto: il cavaliere romano dice a Fabio che hanno i camerini confinanti e che lo ha sentito dire alcune cose su Sabrina non molto lusinghiere. Diego consiglia al cavaliere di dire la verità, perché Fabio aveva detto che sarebbe uscito di nuovo con Sabrina solo in amicizia. La dama ribadisce che, ora come ora, non vorrebbe neppure l'amicizia da lui e a quelle parole Fabio si alza, si toglie il cartellino con il nome e lascia la trasmissione. Silvio prova a difendere il cavaliere, ma Maria De Filippi stronca sul nascere il discorso e chiede, invece, al cavaliere di far ballare Sabrina. Dopo il ballo, la conduttrice vede Asmaa con sguardo perso, ma la dama rassicura che va tutto bene, mentre Gianni commenta che ha notato degli sguardi di intesa tra la dama e Cristiano.

Intanto ci sono guai in paradiso tra Gemma e Pietro: la dama torinese si è risentita perché il cavaliere ha fatto un complimento scherzoso a Patrizia sui suoi capelli, ma non a lei. Tina commenta che le sue previsioni si stanno già avverando...Patrizia interviene dicendo a Gemma di non essere così pesante, perché si è trattato solo di una battuta, ma la dama torinese si inalbera e ribatte che lei ha tutto il diritto di arrabbiarsi e poi attacca Barbara perché ha applaudito Patrizia per quello che diceva. Gemma si infervora e inizia ad attaccare Barbara aprendo discorsi sulle sue vecchie frequentazioni, ma mancando totalmente il punto. Intanto Pietro commenta che è vero che non ha mai fatto un complimento alla dama, ma si è sempre comportato in maniera molto cavalleresca con lei, aprendole la portiera della macchina e con altre carinerie che, evidentemente, la dama non apprezza abbastanza. E questo zittisce Galgani del tutto!

Uomini e Donne, Daniele indeciso tra Gaia e Marika, Milena stanca del comportamento di Mario

Spazio al trono classico. Daniele Paudice ha organizzato una sorpresa per Gaia Gigli e si è presentato a Milano per andarla a trovare. La corteggiatrice è al settimo cielo e abbraccia con forza il tronista. I due parlano e Gaia ammette che ciò che ha apprezzato di più è stato vederlo commuoversi a riguardare la loro esterna. In studio, Barbara, Ida, Alessia e Cristina non nasconono la preferenza per Gaia e al suo ingresso la corteggiatrice è molto emozionata. Ma anche Daniele sembra a corto di parole, peccato che poco dopo arrivi l'esterna con Marika Abbonato...

Il tronista l'ha portata in una spa e durante l'esterna c'è stata molta passione tra i due. Inoltre, Daniele ha ammesso di aver iniziato a immaginare di vivere la storia fuori dalla trasmissione e che Marika deve portare solo un po' di pazienza, mentre la corteggiatrice non nasconde di essere sempre più convinta che sia Gaia la scelta. Anche in studio la corteggiatrice ribadisce la sua teoria, mentre Daniele annuncia che d'ora in poi non bacerà nessuna delle due e che il prossimo bacio sarà dato alla scelta! Il tronista inoltre aggiunge che al momento è preso al 50% da entrambe e che è difficile per lui scegliere. Le due corteggiatrici non sono esattamente entusiaste delle sue parole e alla fine Daniele balla con Marika.

Si torna al trono over con Mario e Milena: il cavaliere, nelle precedenti puntate, ha eliminato Ilenia e ha deciso di continuare a conoscere solo la dama. Milena racconta che in questi due mesi di conoscenza lui le ha dato diverse certezze, ma che il cavaliere ha dichiarato che darebbe l'esclusiva solo se si innamorasse davvero e che, invece, capiva il discorso di Ernesto, cacciato nella prima parte della precedente puntata. Milena racconta che anche se si sentono quasi tutto il giorno e si vedono spesso, lei vorrebbe viverlo anche di più, per capire altre cose, ma Tina le dice che non può pretendere che Mario prenda delle decisioni forzate.

Il cavaliere, intanto, ribadisce che l'esclusiva non vuole darla ancora, ma Milena ribatte che fino a questo momento ha tenuto tutte le ragazze che sono scese per lui, quindi, non è che si sia privato di qualcosa...Mario afferma che a lui fa piacere sentirla tutti i giorni, ma che non vuole ancora darle l'esclusiva. Maria De Filippi annuncia che ci sono altre due ragazze per Mario. La dama gli ricorda che quando lei esce con altri uomini o è in giro, lui si comporta come un fidanzato geloso, ma poi si sente libero di conoscere altre donne e sembra quasi che voglia che lei stia a casa ad aspettare. Mario accetta di conoscere le due dame che sono arrivate per lui: Angela e Tiziana. Tuttavia, il cavaliere alla fine non accetta di conoscere nessuna delle due, mentre Milena lo rimprovera perché con lui si ripete ogni volta la stessa storia. Mario infatti dice sempre che lui aspetta il colpo di fulmine e a quel punto Gianni interviene e chiede alla dama perché allora continua, ma Milena ribadisce che la situazione non è proprio così. Anche la conduttrice consiglia al cavaliere di non prendere più in giro la dama, perché non fa che sminuire il loro rapporto. Però Mario non vuole chiudere con la dama, anche se pesa ogni parola detta.

