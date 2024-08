Uomini e Donne, Francesca Del Taglia fa un appello a Maria De Filippi: sarà la nuova Tronista?

Gossip TV

Francesca Del Taglia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si candida come nuova tronista nel dating show di Maria De Filippi dopo l'addio a Eugenio Colombo.

Il trono di Eugenio Colombo è uno dei più amati nella storia di Uomini e Donne e ha portato alla nascita di una travolgente storia d’amore con Francesca Del Taglia. Dopo lunghi anni insieme e due figli, i due si sono lasciati tra un mare di polemiche e segnalazioni e ora, tornata single, Francesca fa un appello a Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Eugenio e Francesca: fine di una favola d’amore

Gli appassionati di Uomini e Donne ricorderanno certamente il percorso di Eugenio Colombo nel programma di Canale 5, essendo uno dei tronisti più amati di sempre e ancora molto seguito sui social dove conta tantissime fan. Eugenio lasciò il dating show di Maria De Filippi con Francesca Del Taglia e i due hanno costruito una bellissima famiglia, con l’arrivo di due bambini splendidi e la promessa di andare presto all’altare. Purtroppo la favola d’amore di Eugenio e Francesca si è conclusa nel peggiore dei modi, con una rottura difficile da superare e tanti gossip sull’addio. Del Taglia ha recentemente parlato della fine della relazione con il suo storico compagno al settimanale Mio, ammettendo di aver trovato un modo efficiente di comunicare con Colombo per il bene dei loro figli, tenuti sempre lontano dalla foga delle loro discussioni.

“La rottura definitiva è stata più da parte sua che ha fatto cose abbastanza gravi, non entro nei dettagli per tutela, ma mi ha fatto capire che non era recuperabile”.

Queste le dichiarazioni di Francesca, che ha ammesso di aver provato a dare una seconda occasione del rapporto dopo l’incontro con Eugenio a Sanremo, ma di aver capito che non sarebbe stato mai possibile un vero ritorno di fiamma. Nel frattempo, dopo aver frequentato un nuovo uomo per un certo periodo finendo al centro delle critiche, l’ex corteggiatrice è ora single e potrebbe voler tornare a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Francesca Del Taglia torna nel programma?

Francesca Del Taglia è un volto noto di Uomini e Donne e, ora che è ufficialmente single dopo la fine della sua lunga relazione con Eugenio Colombo, si apre l’ipotesi che l’ex corteggiatrice voglia tornare nello studio del dating show di Canale 5. Mentre viene svelata la data ufficiale del debutto pomeridiano, per la gioia delle fan che sentono la mancanza dei protagonisti del trono over e vogliono scoprire i volti dei nuovi tronisti di questa edizione, Francesca confessa:

"Perché non mi candido visto che sono single? In effetti non ci avevo mai pensato a Uomini e Donne…Facciamo un appello a Maria".

Insomma, Del Taglia non esclude la possibilità di tornare a Uomini e Donne, ma in che ruolo? Sarebbe logico ipotizzare che la toscana possa diventare volto del parterre femminile del trono over, ma perché non proporla come nuova tronista dopo l’esperimento riuscito di Ida Platano dello scorso anno. Del resto avere Francesca sul trono più ambito della televisione italiana creerebbe un certo interesse nei telespettatori e dunque picchi di share assicurati, senza contare il temperamento fumantino che promette di creare momenti di altissimo trash.

