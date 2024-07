Uomini e Donne, Temptation Island e Amici 24: svelate le date d'inizio dei programmi di Maria De Filippi

Gossip TV

Quando riprenderanno i programmi di Maria De Filippi? Ecco svelate le date d'inizio di Uomini e Donne, Temptation Island e di Amici 24!

Il mese di settembre si avvicina e iniziano a trapelare le prime indiscrezioni su quando riprenderanno i programmi Fascino come Uomini e Donne, Temptation Island e Amici 24. Stando a un'anticipazione diffusa da Novella 2000 sembra che le date d'inizio delle trasmissioni condotte da Maria De Filippi siano state rivelate.

Ecco quando inizieranno Uomini e Donne, Temptation Island e Amici 24

Durante il mese di agosto non mancheranno i primi aggiornamenti sui programmi prodotti da Fascino e che andranno in onda quest'autunno su Canale5. Per fine mese, infatti, sono previste le prime registrazioni con l'annuncio di quali saranno i tronisti della prossima edizione di Uomini e Donne, il dating show delle reti Mediaset.

Secondo i listini Publitalia, come riporta Novella2000, sembra che per Uomini e Donne, le prime registrazioni delle puntate avverranno tra il 28 e 29 settembre, mentre la messa in onda del primo episodio della nuova stagione del dating show sarà il 9 settembre 2024.

Quest'anno raddoppia Temptation Island, il reality che racconterà del viaggio nei sentimenti di nuove coppie e che si è concluso solo la settimana precedente con un record di pubblico e share, confermandosi come uno dei programmi Fascino più visti di sempre. Per Temptation Island l'inizio della trasmissione è prevista per il 10 settembre 2024 e al momento non è ancora stato rivelato il cast delle coppie che si metterà alla prova nel resort in Sardegna.

Infine, il talent show più amato dal giovane pubblico di Canale5 e giunto alla sua ventiquattresima edizione - Amici 24 - farà ritorno in tv per il 15 settembre 2024, partendo con il pomeridiano e gli appuntamenti domenicali, prima di entrare, verso marzo, nella seconda fase del talent, quella del Serale.

Temptation Island raddoppia: al via anche l'edizione autunnale

Dopo aver salutato i fan con l'ultima puntata, andata in onda giovedì 25 luglio 2024, Temptation Island tornerà per una doppia edizione questo autunno, a partire dal 10 settembre. Il reality vedrà nuove coppie mettere alla prova i loro sentimenti nel programma, che sarà ancora una volta condotto da Filippo Bisciglia.

Al momento, il cast delle coppie non è stato ancora annunciato, ma si tratterà anche per questa edizione di coppie di non vip e che saranno selezionate attraverso i casting, annunciati qualche settimana fa in tv. Anche i nuovi concorrenti saranno alloggiati all’Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula pronte e vivere l'esperienza tra tentatori, filmati nel pinnettu e falò in spiaggia.