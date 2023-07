Uomini e Donne, finita la storia tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza? Un dettaglio desta sospetti!

Gossip TV

Potrebbe essere terminata la storia tra i due protagonisti del trono over di Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Ida Platano? A destare sospetti un indizio molto insolito! Ecco cosa sappiamo!

L'estate è ormai giunta ed è tempo di vacanze: numerosi volti del mondo dello spettacolo e dei reality è già partito alla volta di esotiche mete, in cui trascorrere uno dei periodi più caldi dell'anno. Tra di loro, anche Ida Platano, dama del trono over di Uomini e Donne, uscita dal programma con il suo nuovo amore Alessandro Vicinanza.

Uomini e Donne, Ida Platano e Alesandro Vicinanza si sono lasciati? Spunta un indizio sospetto!

La loro relazione è stata particolarmente criticata, dato che per molti era semplicemente di facciata e convenienza, eppure, da quando sono usciti dal dating show, Vicinanza e Platano hanno sempre dimostrato di essere uniti e innamorati e non hanno mai perso occasione di dimostrarlo sui social. Inoltre, fin dai primi mesi, si sono dedicati del tempo per loro e hanno trascorso piacevoli momenti di coppia all'estero, in vacanza, e anche in diverse località italiane.

Miami, Parigi, Roma, per non parlare dei soggiorni a Napoli, dato che Vicinanza è di Salerno, per trascorrere quanto più tempo insieme. Perciò, non è sfuggito ai più un dettaglio molto sospetto che ha fatto subito pensare che tra l'ex dama e cavaliere la storia sia giunta al termine. O che quantomeno ci sia una forte crisi in corso! Infatti, i fan di Ida Platano hanno notato che l'ex dama bresciana si sta concedendo una vacanza in Sardegna, all'insegna del relax, ma senza Alessandro Vicinanza!

L'imprenditore è assente anche nelle stories della compagna, che di solito non perde occasione per dedicargli qualche dolce pensiero. Che i due abbiano deciso di fare vacanze separate dopo aver preso la decisione di lasciarsi? In realtà, sembra che a tenerli distanti sia stato semplicemente il lavoro dell'ex cavaliere.

Infatti, in una recente diretta, Alessandro ha svelato di aver curato l'allestimento di ben 5 matrimoni e di essere quindi in un periodo particolarmente impegnato della sua carriera.Perciò, nessuna crisi in corso, ma semplici impegni lavorativi che hanno portato Ida a trascorrere qualche giorno con il figlio Samuele in Sardegna, anche se senza il suo amore Alessandro.

