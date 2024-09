Uomini e Donne, ex tronista spiazza: "Ha perso tanto come programma, non ho stimoli a guardarlo"

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, Amedeo Barbato, è tornato a parlare del dating show di Maria De Filippi rivelando i motivi che lo hanno spinto a non seguirlo più.

È iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione di Uomini e Donne, che partirà il prossimo lunedì 23 settembre 2024 su Canale 5. Nell'attesa, l'ex discusso tronista Amedeo Barbato è tornato a parlare del dating show di Maria De Filippi sui social rivelando di non seguirlo più come prima.

La confessione di Amedeo Barbato su Uomini e Donne

Amedeo Barbato è stato uno dei protagonisti del trono classico di Uomini e Donne. A distanza di alcuni anni dalla sua esperienza come tronista, che decise di concludere insieme alla bella Sophia Galazzo, il ragazzo è tornato a parlare del popolare dating show di Canale 5 che gli diede la notorietà.

Amedeo ha deciso di intervenire sui social e pubblicare una vecchia foto che lo ritrae sul trono con sotto una riflessione. L'ex protagonista di Uomini e Donne ha ribadito di stimare la conduttrice Maria De Filippi, rivelando senza mezzi termini di non guardare più il noto programma:

Non parlerò mai male di Uomini e Donne ma sinceramente io, come tanti, non abbiamo più stimoli di guardarlo, ha perso tanto come programma e lo dice uno come me che era un fan della trasmissione. Quello che resta è solo tanta ammirazione per Maria, ma secondo me bisogna cambiare qualcosa.

Martina De Ioannon a rischio?

Tra i protagonisti della nuova stagione di Uomini e Donne c'è anche l'ex volto di Temptation Island, Martina De Ioannon. Proprio quest'ultima è finita al centro delle polemiche per aver assunto dei comportamenti vietati dal regolamento del dating show di Maria De Filippi. Per chi non lo sapesse, quando una persona sale sul trono dovrebbe disattivare i profili social o perlomeno evitare di pubblicare contenuti non riguardanti il proprio lavoro. Cosa che non ha fatto l'ex di Raul Dumitras. Stando a quanto riportato da Novella 2000, infatti, la romana ha pubblicato alcune storie in compagnia di Jenny Guardiano. Cosa deciderà di fare la produzione del programma? Prenderà provvedimenti o lascerà correre? Per scoprirlo non ci resta che attendere la messa in onda della prima puntata!

