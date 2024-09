Uomini e Donne e Amici 24 cambiano programmazione: ecco quando andranno in onda i programmi di Maria De Filippi

News TV

Nuovo cambio di programmazione per Uomini e donne e Amici 24: la prima puntata del talent show è stata spostata al 22 settembre, mentre quella del dating show al 23 sempre su Canale 5.

Spostata la messa in onda di Amici 24 e Uomini e Donne

La pausa estiva di Amici e Uomini e Donne quest'anno durerà più del solito, visto che le due trasmissioni di punta di Canale 5 torneranno in onda a fine settembre 2024. Contrariamente a quanto previsto, la prima puntata del talent show di Maria De Filippi potrebbe essere posticipata al 22 settembre.

Non solo. Il programma subirà un cambiamento anche nella durata delle puntate, riducendosi di mezz’ora rispetto agli anni precedenti. La programmazione sarà dalle 14:00 alle 16:00. Al posto di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione, i telespettatori assisteranno a un doppio episodio della soap Beautiful, seguito da Endless Love.

Stessa sorte per Uomini e Donne che, stando alle ultime indiscrezioni, tornerà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 23 settembre. Per lunedì 16 Settembre sarà in programmazione, nel consueto orario del dating show, la soap My Home my destiny. Ricordiamo che, nel corso delle prime registrazioni, sono stati presentati ufficialmente i quattro tronisti che proveranno a trovare l'amore della loro vita sul trono più famoso d'Italia. Si tratta di Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli e Michele Longobardi.

