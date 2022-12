Uomini e Donne, Eugenio Colombo commenta la nuova storia dell'ex Francesca Del Taglia: "Mi aspettavo più rispetto

Gossip TV

Da pochi giorni l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Francesca Del Taglia è uscita allo scoperto con il nuovo compagno, ma il suo ex Eugenio Colombo non ha potuto trattenere una replica velenosa. Ecco cosa ha detto.

Dopo la separazione dal marito, Eugenio Colombo, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Francesca Del Taglia ha iniziato a frequentare un altro uomo, Federico Fiorentino, con il quale è uscita allo scoperto pochi giorni fa. Del Taglia ha tenuto a precisare che la fine del suo matrimonio è stato un momento molto sofferto per lei e l'arrivo di Federico nella sua vita è avvenuto dopo il divorzio, non prima, mettendo a tacere ogni possibile voce di tradimento.

Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo si sono lasciati, la replica piccata di lui al post con il nuovo compagno

Francesca ha precisato anche che per il momento non ha intenzione di presentare il nuovo compagno ai figli, perché ha deciso di andare con calma e di rispettare i bambini nati dalla relazione con Colombo. E, proprio quest'ultimo, invece, ha deciso di commentare la nuova storia dell'ex moglie, proponendo una versione totalmente diversa di quella che aveva raccontato l'ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi.

Nelle sue storie su Instagram, Eugenio Colombo ha mostrato un rapporto con l'ex moglie tutt'altro che sereno e comprensivo, parlando di mancanza di rispetto nei suoi confronti e non solo:

"Non mi meraviglio più. Mi aspettavo più rispetto nei confronti dei miei figli, perché postare subito foto con un'altra persona... per i miei figli, ecco, poteva esserci più rispetto. Però non dirò oltre."

Ha poi precisato che con la famiglia dell'ex moglie ha un bel rapporto, dato che sono stati sposati per tanto tempo e, al di là di come sono andate le cose, saranno sempre persone presenti nella sua vita. Anche lui, come l'ex moglie, ha voluto confermare che, sebbene per il momento sia un periodo difficile e l'amore sia l'ultimo dei suoi pensieri, non esclude di potersi innamorare nuovamente un giorno: "Mai dire mai...ora pretendo molto di più dalla persona che mi starà accanto. So quanto valgo e quanto posso dare in un rapporto...perciò, pretendo tanto."

