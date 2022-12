Uomini e Donne, Francesca Del Taglia racconta del suo nuovo compagno: "Era ciò di cui avevo bisogno"

Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne racconta per la prima volta come vanno le cose con il nuovo compagno, dopo la rottura con Eugenio Colombo. Ecco cosa ha detto.

L'ex corteggiatrice del dating show Uomini e Donne, Francesca Del Taglia, ha reso nota la rottura con Eugenio Colombo, a cui è stata legata per dieci anni e da cui ha avuto due figli. Ma, a far parlare, è stato anche l'annuncio del nuovo compagno che ha ora al suo fianco.

Francesca Del Taglia rivela il suo nuovo compagno: Federico Fiorentino

I due si sono conosciuti grazie al fidanzato di Elia, sorella di Francesca Del Taglia: sono usciti allo scoperto con una foto postata proprio dal nuovo compagno dell'ex dama, Federico Fiorentino. Poi, Del Taglia ha risposto ad alcune curiosità dei suoi follower su Instagram: la prima confessione è stata che non ha ancora completamente dimenticato Eugenio Colombo. La coppia non si è lasciata perché c'erano altre persone tra loro, lo stesso Federico - ci ha tenuto a specificare - è subentrato in un secondo momento. "Eravamo già in crisi e questo lui stesso l'ha detto, già verso luglio mi sembra".

Da Colombo, l'ex dama ha avuto due bambini e spesso è stata accusata di lasciarli soli: in realtà, ha risposto, "se vado via dai bambini e li lascio soli, è perché alcuni giorni li ho io, altri giorni il padre, com'è giusto che sia". Francesca Del Taglia ha rivelato che la separazione è avvenuta in maniera tale da garantire ai bambini la massima serenità e i due genitori hanno, perciò, deciso di comune accordo di tenere i bambini lo stesso numero di giorni. Non è la situazione più semplice, ma è sicuro la migliore per i figli della coppia.

Sulla separazione da Eugenio Colombo, poi, ha tenuto a specificare che non è stato affatto semplice. L'hanno accusata, infatti, di essersi consolata troppo in fretta con il nuovo compagno, ma Francesca Del Taglia ha chiarito:

"Ci sono donne e uomini che si lasciano e vanno con due persone a sera, e non con una sola. Ecco, io non giudico nessuno, ma voi non giudicate me. Io mi trovo bene con una persona e la sto frequentando, con molta calma e super rispetto per i miei figli. Ovviamente, non è che glielo presenti dall'oggi al domani. Mi sto semplicemente vedendo con una persona, invece, di andare in fiore in fiore come fanno tutti quando si lasciano. Non starò qua a dirvi le motivazioni che ci sono state, basta. Orami sono cinque mesi, non c'è più niente di cui parlare e gossippare."

La separazione da Eugenio Colombo è stata per lei molto dura, l'ha definita "la decisione più difficile della sua vita". Ne ha sofferto anche a livello fisico, perdendo 10 chili e anche molti capelli. Ha vissuto, quindi, una condizione di stress psicofisico di cui ancora si porta dietro gli strascichi. Ma, ha concluso, questa decisione era inevitabile, proprio per il benessere suo e dei suoi bambini.

Su Federico, invece, ha le idee chiare anche se non si sbilancia: ha intenzione di viversi giorno per giorno questa nuova storia, senza pensare eccessivamente al futuro. Federico la fa stare bene, le trasmette la tranquillità di cui ha bisogno. "Ad oggi, sto bene così, punto."

