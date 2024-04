Gossip TV

L'ex dama di Uomini e Donne, Emanuela Malavisi, ha deciso di replicare alle parole del compagno, Marco Antonio Alessio in merito alla loro crisi. Ecco cosa ha detto!

La crisi tra Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio, ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne, è diventata sempre più concreta: dai primi rumors nati sui social in seguito ad alcuni movimenti dei due innamorati del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, fino alle dichiarazioni dell'ex cavaliere, passando ora anche per la replica dell'ex dama sulla situazione, è oramai evidente che tra i due l'idillio si sia incrinato.

Uomini e Donne, Emanuela Malavisi replica alle parole di Marco Antonio Alessio sulla loro crisi: "Sono 40 giorni che non ci sentiamo"

Dopo le prime voci di una crisi tra loro, Marco Antonio Alessio ha deciso di rispondere alle domande dei followers, svelando come stanno le cose con Emanuela Malavisi. I due si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi e dopo pochi mesi hanno lasciato insieme la trasmissione, per viversi il loro amore lontano dalle telecamere. Sulla crisi, l'ex cavaliere ha svelato che le voci purtroppo sono vere e che al momento si sono presi una pausa di riflessione:

"Non c’è mai stata un’ufficialità sul fatto che noi ci siamo lasciati perché di fatto non ci siamo lasciati. Posso dire che ci siamo presi un periodi di riflessione. Non credo di essere l’unico a vivere un periodo del genere, nemmeno lei e non siamo l’unica coppia al mondo che può vivere periodi poco felici. L’importante è riuscire a superare questi periodi difficili, giusto?"

A replicare alle sue parole è stata l'ex dama Emanuela Malavisi: a svelare qual è stata la sua replica è stato il giornalista Lorenzo Pugnaloni che l'ha raggiunta telefonicamente e ha poi riportato le sue parole in una storia su Instagram. Dalle parole riportate da Pugnaloni è emerso che Emanuela e Marco Antonio non si vedono da 40 giorni e che la colpa di questo allontanamento è da imputare principalmente al lavoro di entrambi, che in questa fase diventa particolarmente stressante e che la distanza tra loro non fa che acuire e rendere ancora più difficili da risolvere anche le più piccole incomprensioni:

"Siamo concentrati prevalentemente sul lavoro e cominciarlo nel migliore dei modi. Siamo nervosi per degli intoppi che inevitabilmente si presentano e ne risentono i rapporti che abbiamo. Un rapporto a distanza ne risente ancora di più, perché non c’è possibilità di vedersi e risolvere nell’immediato. Quindi si addizionano varie liti, una dietro l’altro. Il rapporto un po’ si è freddato e non c’è l’entusiasmo di condividere storie o momenti sui social. Diciamo che, superata anche la fase dell’infatuazione, dell’idealizzazione e protezione, ora inizia la vera conoscenza. Ora stanno venendo fuori anche i lati più spigolosi di entrambi e cominciamo a farne i conti. Come ha detto anche lui, questo è tra gli alti e bassi di una coppia. Un momento basso, ma se c’è amore e maturità nell’aggiustare le cose, voglia di lavorarci da parte di entrambi, allora si può tornare agli alti. Con la consapevolezza che un rapporto solo di alti non esiste. Ma per capire questo abbiamo bisogno di vederci. Abbiamo bisogno di ascoltarci, non solo a parole. Parlo di sensazioni, emozioni. Attraverso un telefono è impossibile, rende ancora tutto più difficile. Non si capiscono i toni, si travisa, ci si accende più facilmente. Per questo abbiamo allentato il tutto."

