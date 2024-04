Uomini e Donne, Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio sono in crisi? Spuntano alcuni indizi social!

Gossip TV

Una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne e formata da Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio sarebbe già in crisi? Ecco tutto ciò che sappiamo!

Una delle coppie nate a Uomini e Donne sembrerebbe essere già in crisi: stiamo parlando di due protagonisti del trono over di Canale5, Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio. I due sono stati presenti in questa edizione del dating show di Maria De Filippi fino a qualche mese fa, per poi essere spinti a uscire dalla trasmissione quando è stato evidente che la loro frequentazione era diventata esclusiva.

Uomini e Donne, crisi per Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio? Ecco gli indizi

La coppia è uscita insieme a Jasna e Marcello e mentre questi ultimi, dopo appena due mesi, hanno fatto ritorno nella trasmissione da single, non senza rancore, Emanuela e Marco Antonio hanno continuato a mostrarsi molto uniti sui social. Inoltre, la coppia è stata ospite di Uomini e Donne poco tempo fa per raccontare come procedeva la loro storia d'amore e in quell'occasione Malavisi ha detto il primo ti amo al compagno, emozionando l'intero studio.

Nonostante fino a poco fa, anche nelle interviste, abbiano dichiarato che uscire insieme dalla trasmissione, anche se in maniera un po' brusca, era stata per loro la scelta migliore, sembra che le cose non stiano procedendo per il meglio. Al momento, non è giunta alcuna conferma delle voci di crisi tra i due, ma neppure una smentita.

I fan hanno notato qualcosa di sospetto nell'ultimo post Instagram pubblicato da Emanuela Malavisi: sul suo feed, infatti, è apparso un video di una vacanza in Salento trascorsa con Marco Antonio. Un video che racconta di momenti di spensieratezza e di gioia, ma che è accompagnato da una criptica didascalia che ha fatto sorgere diversi sospetti.

Dalle parole dell'ex dama, infatti, sembra che tra lei e Marco Antonio sia successo qualcosa, perché le parole di Emanuela parlano di una mancanza, di una metà di un cuore che cerca l'altra senza trovarla:

"Manca all occhio la vista del sole che va a riposare dietro al mare. Manca al naso il tuo profumo fatto di salsedine e tramonti, manca alla pelle quei brividi, manca all orecchio il rumore delle nostre risa, manca alla bocca il sapore dei tuoi baci e tradizione, manca alle mani un’altra pelle, manca L’aria ai polmoni a volte…Ma più di tutti, manca al cuore…la sua metà. Memories, Ricordi, Holiday, Salento, Love, Couple, Missing"

Alcuni utenti hanno provato a chiedere spiegazioni sotto il post di Emanuela, ma la dama non ha voluto dare alcuna risposta alle illazioni che sono nate dopo il suo ultimo post. Secondo altri, però, questi non sarebbero indizi che svelino una crisi tra i due, ma il post sarebbe solo un modo per ricordare i bei momenti trascorsi nel Salento insieme.

