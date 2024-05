Uomini e Donne, Milena Parisi e Mario Verona a cuore aperto sulla loro frequentazione: ecco cosa hanno detto!

Gossip TV

Milena Parisi e Mario Verona, due dei protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne, hanno rotto il silenzio sulla loro frequentazione. Ecco cosa hanno detto!

Uomini e Donne ha chiuso i battenti venerdì 24 maggio, ma alcuni dei suoi protagonisti continuano a raccontare come proseguono le rispettive frequentazioni anche lontano dalle telecamere del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Tra questi ci sono due personaggi del parterre del trono over che spesso si sono trovati al centro studio: Milena Parisi e Mario Verona.

Uomini e Donne, Milena Parisi sulla storia con Mario Verona: "Non mi sto illudendo"

Mario Verona è entrato in questa edizione della trasmissione e subito ha attirato la curiosità del parterre femminile e delle spettatrici da casa: nel giro di pochissime puntate, infatti, sono scese per lui diverse potenziali dame, ma il cavaliere ne ha selezionate inizialmente solo due. Una di queste è Milena Parisi. Nonostante tra loro andasse tutto a gonfie vele e la dama siciliana avesse dichiarato che trascorrevano molte ore a chiacchierare a telefono, Mario in studio continuava ad accettare dame da conoscere.

E, infatti, il cavaliere era sembrato indeciso tra Milena e Ilenia Caccavale, con cui però la frequentazione si era chiusa in maniera drastica e dura. Nonostante fosse rimasta solo Milena, che sembrava molto presa dal cavaliere, quest'ultimo non ha voluto concederle l'esclusiva. Nell'ultima puntata del programma, infatti, il cavaliere ha dichiarato che sentiva un legame con lei, ma non era innamorato e questo era per lui motivo per non concederle l'esclusiva.

Di opinione diversa era invece Milena, così come gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due, vedendo l'indecisione di Mario e la tendenza a non concentrarsi solo su una dama, hanno consigliato a Parisi di chiudere con lui e passare oltre, perché era evidente che non ci fosse alcun interesse da parte di Mario Verona. La trasmissione si è conclusa senza un punto definitivo tra i due, sebbene Milena sembrasse decisa a chiudere con il cavaliere. E, infatti, su Instagram, ha pubblicato un post che raccontava cosa pensava della conoscenza tra lei e Mario. Nel post in questione, la dama ha difeso anche sé stessa, affermando di non essere un'incompresa o un'illusa:

"Credo sia arrivato il momento di spendere due paroline sulle ultime registrazioni che riguardano la conoscenza tra me e Mario. [..]Mario è il ragazzo più semplice, umile, ingenuo e genuino che io abbia mai conosciuto. Spesso troppo smaliziato con poco tatto, ho letto di lui “montato” “narcisista” “sicuro di sé” “chi si crede di essere” “falso”…beh, lui è assolutamente lontano da tutto ciò. Realmente è un buono, forse un po’ immaturo, infantile verbalmente si può darsi, ma non è una sua colpa. A differenza mia, è acerbo di esperienze importanti. [...] E poi ci sono io. Ho letto “senza dignità” “scappa” “non ti vuole” “illusa” “innamorata”… queste sono le cose che mi hanno fatto sorridere. Ebbene, io NON sono innamorata e in quanto tale NON sono un’illusa! Nella mia vita mi sono innamorata solo due volte, ed una delle due è stata del padre dei miei figli. Per arrivare ad innamorarsi e ad amare ci vuole costruzione e conoscenza nel quotidiano, non ci si innamorata durante ore di chiamate o qualche cena. Non nego che tra me e Mario è nata fin da subito una simpatia, un’attrazione fisica che poi si è trasformata in una complicità ed un bel legame, eravamo quasi un porto sicuro per entrambi. [...] Detto ciò sarò anche retrograda, antica, conservatrice, bigotta, convenzionale ma a me non piace conoscere più persone contemporaneamente. D’altronde a me basta poco nel quotidiano per capire se una persona può starmi accanto."

Uomini e Donne, Mario Verona: "Presto dirò la mia su Milena Parisi"

Le parole di Milena Parisi non sono passate inosservate, visto che anche Mario Verona ha deciso di prendere la parola e rispondere alle tante accuse che gli sono state rivolte. Già dopo la messa in onda della puntata di venerdì 24 maggio a intervenire era stata la sorella del cavaliere, che aveva difeso il fratello dalle parole troppo dure di molte donne verso di lui.

Mario ha scritto un lungo post e nel suo discorso ha raccontato di aver sentito tante teorie sulla sua frequentazione con Milena Parisi e che anche se avrebbe preferito ignorare tutto, aveva deciso di rispondere e mettere a tacere tante voci sul suo conto. Il cavaliere ha invitato i followers a non avere la presunzione di conoscerlo e che è necessario del tempo prima di poter emettere un giudizio sulle persone:

"Avrei voluto dire tante cose sulla cattiveria delle persone, ma credo che a volte il silenzio fa più male di tutte le parole di cui umilmente sono a conoscenza. Non ho mai pensato né mai penserò di essere il migliore perché probabilmente sono il peggiore, ma rimango dell’idea che il mio unico obbiettivo è migliorarmi e sfidare solo me stesso!"

Poi, Mario ha dichiarato che avrebbe detto la sua sulla frequentazione con Milena Parisi, perché c'erano stati diversi fraintendimenti e voleva che tutto fosse chiaro.

