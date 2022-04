Uomini e Donne, corteggiatrice di Luca Salatino al vetriolo contro Matteo Ranieri: volano stracci

Gossip TV

Soraia, corteggiatrice di Luca Salatino, insinua il dubbio sul percorso di Matteo Ranieri a Uomini e Donne.

La scelta di Matteo Ranieri ha stupito un po’ tutti. Il tronista ligure ha fatto un percorso intenso con Federica Aversano, prima di capire che la bella corteggiatrice partenopea non avrebbe potuto essere la donna della sua vita, scegliendo così la rivale Valeria Cardone. Mentre molti criticano la reazione furiosa della partenopea nei confronti di Matteo, una delle corteggiatrici di Luca Salatino si scaglia senza mezzi termini contro il ligure.

Uomini e Donne, Soraia Allam protegge Federica Aversano

Nelle ultime ore non si è parlato d’altro che della scelta di Matteo Ranieri e della durissima reazione di Federica Aversano. La corteggiatrice partenopea, pur ammettendo di aver compreso che non sarebbe stata lei la scelta, si è mostrata furiosa con il tronista e l’ha accusato di averla presa in giro, convincendola a tornare in studio e usandola per essere sicuro dei propri sentimenti per Valeria Cardone. La reazione di Federica è stata fortemente criticata da Ida Platano e Gemma Galgani, mentre una delle corteggiatrici di Luca Salatino si è levata in difesa della collega. Stiamo parlando di Soraia Allam che, intervista dalla rivista di Uomini e Donne, ha lanciato pesanti accuse a Matteo, difendendo l’amica.

“Anche se ho sperato fino all’ultimo, mi aspettavo che Matteo scegliesse Valeria, nelle esterne più recenti si capiva che era protetto verso di lei. Malgrado questo, ero dietro le quinte in lacrime e non solo capisco la reazione di Federica, ma fossi stata in lei avrei avuto una reazione più accesa. Come si fa a capire una ragazza in un mese? Ho il sospetto che non sia mia stato veramente preso da nessuno. So che Luca se la prenderà per le cose che sto dicendo, ma è quello che penso. Mi rendo conto che Federica sia una donna impegnativa e capisco benissimo che non ci si senta pronti per questa responsabilità, ma se ami un bambino non è un ostacolo. Valeria forse è una scelta più facile, più simile a Matteo perché è quieta e molto accondiscendente”.

Di parere ben diverso è Armando Incarnato, che ha sempre pensato che Federica non sarebbe stata la scelta giusta per Matteo anche a causa delle loro differenze caratteriali. Il cavaliere partenopeo, dopo le incomprensioni causate dal suo corteggiamento fuori luogo, è tornato ad avere un bel rapporto con Ranieri e approva la sua scelta.

“Mi immaginavo che la scelta di Matteo sarebbe ricaduta su Valeria, e sono felice perché secondo me Federica non era la donna giusta per lui: è molto più scaltra e ha più esperienza di vita perché è mamma. Matteo forse era preso da lei perché è una bellissima ragazza ma sapeva anche, forse, di non essere pronto per essere il compagno di una donna che ha già un figlio. Quindi sono felice che abbia scelto Valeria, perché incontrarsi da piccoli e crescere insieme è più bello ed è giusto che lui viva la coppia con spensieratezza. Federica avrebbe dovuto reagire con più freddezza, lui ci è rimasto molto male”.

