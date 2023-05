Uomini e Donne, Clarissa Marchesa e i primi momenti dopo la nascita del piccolo Christian

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Clarissa Marchesa, ha annunciato insieme al compagno Federico Gregucci di aver dato alla luce il secondogenito Christian e ha svelato come sono andati i primi momenti dopo la nascita del piccolo.

Uomini e Donne, Clarissa Marchesa mamma bis!

La coppia si è conosciuta negli studi del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi e insieme hanno avuto una figlia, Arya, e ora Christian, nato non molto tempo fa. Intervistata dal magazine ufficiale del programma, Clarissa ha raccontato che rispetto al primo parto e alla prima gravidanza, la seconda per lei si è rivelata sicuramente più complessa e lunga. Anche durante il parto, ha rivelato, se non avesse avuto l'aiuto di un'ottima ostetrica, sarebbe stata molto più dura rispetto alla nascita della piccola Arya.

La neo mamma ha anche svelato il primo incontro tra i due fratellini: Arya è stata preparata dai suoi genitori riguardo la venuta del fratellino, proprio perché entrambi non volevano che provasse gelosia nei suoi confronti e al momento dell'incontro la coppia si è meravigliata nel vedere la dolcezza della sorellina maggiore verso il neonato. Pur essendo molto attiva sui social, l'ex volto del dating show non ama molto mostrare i suoi piccoli e ha posto, infatti, una "regola": non compariranno sui social nei primi mesi di vita. Per nessuna ragione.

In merito al programma che le ha permesso di conoscere il suo Federico, Clarissa ha ammesso che si è appassionata moltissimo al trono di Lavinia Mauro, particolarmente apprezzata da lei per il suo carattere, dolce e forte al tempo stesso.

