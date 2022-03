Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo: "Tanti giocano con Gemma per sfruttare la sua popolarità, faccio il tifo per..."

Gossip TV

L'ex corteggiatrice Cecilia commenta i nuovi protagonisti di Uomini e Donne.

Fiocco rosa in arrivo per l'ex corteggiatrice Cecilia Zagarrigo che ha finalmente trovato l’amore con il suo agente Moreno Casamassima. Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, la bella influencer ha parlato della sua gravidanza e detto la sua su alcuni protagonisti del dating show di Canale 5.

Cecilia Zagarrigo a ruota libera sui protagonisti di Uomini e Donne

"Stiamo bene e siamo super felici!" ha esordito Cecilia al magazine di Uomini e Donne parlando della sua gravidanza "È un grande cambiamento però tanto voluto. Conosco Moreno da sette anni ormai, siamo sempre stati tanto amici e chi ci vedeva da fuori in questi anni ha sempre percepito un qualcosa in più della semplice amicizia. Però, una volta che ci siamo decisi, non abbiamo avuto un attimo di esitazione. Volevo fosse lui il papà dei miei figli, mi conosce come le sue tasche, sa come prendermi, è un uomo tanto dolce e ho sempre desiderato questo...lui è la mia persona, lui è tutto ciò che ho sempre desiderato".

La Zagarrigo ha colto l'occasione per commentare le ultime dinamiche di Uomini e Donne e i suoi protagonisti. "Mi piace molto la coppia Matteo e Federica: lei la trovo molto donna, semplicemente un po’ spaventata dal suo passato: come non comprenderla. Lui è ancora tanto bambinone, ma credo che dietro questa sua timidezza ci sia tanto altro. Insomma, insieme secondo me si compensano e ormai è chiaro che io tifi per loro (ride). Del trono di Luca non riesco ancora a dare un parere, devo studiare il suo percorso ancora un attimo" ha confessato l'ex corteggiatrice.

Impossibile non parlare della dama indiscussa del parterre over, Gemma Galgani: "Mi fa tanta tenerezza, in senso buono, e la capisco quando piange perché un uomo la illude… si sa che la maggior parte degli uomini è inaffidabile (ride), e con lei ancora di più! Tanti ci giocano per sfruttare un po’ di popolarità".

