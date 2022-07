Gossip TV

Indiscrezione bomba sull'ex tronista di Uomini e Donne.

Nel corso della giornata di ieri, l'ex tronista Matteo Ranieri e l'ex corteggiatrice Valeria Cardone hanno ufficializzato la fine della loro storia nata nel dating show di Uomini e Donne. A circa tre mesi dalla scelta del 29enne ligure, i due ragazzi dopo una serie numerosa di indiscrezioni, hanno confermato la rottura.

Uomini e Donne, caos su Matteo Ranieri avrebbe fatto il provino al Gf Vip dichiarandosi single (ma stava ancora con Valeria)

L'ex corteggiatrice ha confessato di non vivere un momento facile mentre, Matteo, ha voluto replicare principalmente ai detrattori che lo hanno accusato di aver aspettato troppo tempo ad ammettere la fine della relazione con Valeria, probabilmente terminata diverse settimane fa. L'ex corteggiatore di Sophie, ha voluto precisare di aver preso questa decisione solo al rientro della sua vacanza con la famiglia e che in nessun modo era tenuto a farlo per accontentare i desideri di terze persone.

"Ricordo a chi con tanta ignoranza continua a scrivere che avrei dovuto avvisare immediatamente della nostra situazione - ha scritto l'ex tronista - che l’aver scelto di conoscere una persona davanti le telecamere non mi rende vincolato né tanto meno moralmente obbligato a dover raccontare tutto quello che succede nella mia vita privata, specialmente quando si tratta di situazioni intime e delicate come questa."

La coppia è stata accusata di aver finto e di essere stati insieme solo per rispettare il contratto che avevano con la stessa agenzia. A peggiore le cose, poco fa, una nuova indiscrezione di Deianira Marzano secondo la quale Matteo avrebbe fatto il provino per il Grande Fratello Vip, dichiarandosi single anche se di fatto era ancora fidanzato con Valeria.

"Allora ragazzi da fonti certe ho saputo innanzitutto che Matteo a Valeria l’aveva già lasciata da tempo. Due che è innamorato di un’altra persona, un amore impossibile e tre che addirittura era andato a fare il provino per il Grande Fratello e aveva detto di essere single. Ma tutto apposto?"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.