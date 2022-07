Gossip TV

E' giunta al capolinea la storia d'amore tra Matteo e Valeria a tre mesi dalla scelta avvenuta a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, è finita tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, l'annuncio dell'ex corteggiatrice "Brutto momento"

Ad dare l'annuncio è stata l'ex corteggiatrice campana sul suo profilo Instagram ufficiale:

"Ragazzi/e io e Matteo non stiamo più insieme purtroppo non sempre le cose vanno come speriamo. Vi chiedo solo un po' di comprensione perché non sto passando un bel periodo"

Da diverse settimane si vociferava che la relazione tra Matteo e Valeria fosse finita e che i due giovani stessero aspettando il momento giusto per dirlo. Poco dopo la scelta, l'ex tronista ligure e l'ex corteggiatrice campana, hanno trascorso alcuni giorni nella capitale, condividendo molti scatti accompagnati da romantiche dediche sui social. A distanza di poche settimane però, i due ragazzi si sono visti sempre più di rado e il silenzio di Ranieri al compleanno della Cardone ha fatto molto mormorare il web. Qualche giorno fa, la blogger campana Deianira Marzano, aveva fatto sapere che il post con l'annuncio della fine della storia era persino già pronto. In molti affezionati al dating show ritengono che la storia tra i due non sia in realtà mai iniziata.

