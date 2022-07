Uomini e Donne, Matteo Ranieri conferma l'addio a Valeria Cardone poi sbotta su Instagram!

Gossip TV

È finita tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone. L’ex tronista di Uomini e Donne conferma la rottura poi sbotta su Instagram.

Le indiscrezioni delle ultime settimane sono state confermate: Valeria Cardone e Matteo Ranieri si sono lasciati. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, ha fatto infuriare i fan che da settimane hanno capito che qualcosa non andava, accusando entrambi di aver trascinato la storia per le lunghe per un po’ di visibilità, soprattutto sui social. E proprio tramite Instagram, Matteo conferma la rottura per poi difendere la scelta di non rivelare subito la crisi pubblicamente, mostrandosi decisamente furioso per le critiche.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri trona single e tuona contro gli Haters

Maria De Filippi ha deciso di dare una seconda occasione a Matteo Ranieri che, dopo un percorso lungo è stato scelto da Sophie Codegoni per poi ritrovarsi single a distanza di pochissime settimane. La versione dei fatti sulla rottura non ha mai del tutto collimato, ma la redazione di Uomini e Donne si è palesemente schierata dalla parte di Matteo, permettendogli di diventare il nuovo tronista. Il bel ligure, sostenuto da moltissime fan, ha scelto Valeria Cardone nonostante la corteggiatrice partenopea fosse giunta in studio da neppure un mese, preferendola a Federica Aversano che non prese benissimo la decisione del tronista, soprattutto non dopo che lui ha fatto di tutto per convincerla a tornare in studio e concludere il percorso.

Tra una polemica e l’altra, Matteo e Valeria hanno iniziato a mostrarsi insieme sui social, tra dolci dediche, foto di coppia e condivisione di momenti intimi con i loro sostenitori, fino a quando è calato un pesante silenzio stampa da entrambe le parti. Ad insospettire è stata l’improvvisa partenza di Matteo per l’Inghilterra, giustificata con la necessità di prendere parte alle nozze di una parente, proprio durante il compleanno di Valeria per il quale l’ex tronista non ha speso neppure due parole sui social. Un comportamento ambiguo che, unito alle tantissime segnalazioni sulla coppia, ha portato molti a non credere alla buona fede dei due giovani, soprattutto quando alcuni hanno notato che Matteo sembrava aver messo in atto lo stesso schema adottato con Sophie dopo la scelta. Così, dopo diverse settimane di pettegolezzi, Valeria ha confermato la rottura, chiedendo spazio e tempo prima di parlare e spiegare poiché molto ferita in questo momento. Pochissimi minuti fa, Ranieri ha ribadito di aver detto addio alla partenopea, con un lungo sfogo su Instagram.

“Perdonate la mia poca presenza sui social ultimamente, avevo bisogno di staccare un po’ da tutto ho approfittato del viaggio per farlo. Scrivo queste righe perché penso sia giusto farlo nel rispetto di chi ha seguito il mio percorso. Io e Valeria non stiamo più insieme. È una decisione che abbiamo preso definitivamente solo dopo il mio rientro. Non è colpa di nessuno, non c’è odio né tantomeno rancore da parte di entrambi. Non sempre le cose vanno come vorremmo, succede. È la vita […] Ricordo a chi con tanta ignoranza continua a scrivere che avrei dovuto avvisare immediatamente della nostra situazione che l’aver scelto di conoscere una persona davanti alle telecamere non mi rende vincolato né moralmente obbligato a dover raccontare tutto quello che succede nella mia vita privata […] Non mi interessa farci show”.

Matteo ha concluso lo sfogo ringraziando chi ha atteso e rispettato il suo silenzio, inviando le persone a riflettere su quando non siamo tutti uguali. Un discorso che fila, peccato che ormai la maggior parte dei fan di Uomini e Donne si sia convinta che Ranieri non abbia mai avuto alcun sentimento per Valeria, e abbia scelto per farsi un po’ di pubblicità, prendendo in giro pubblico e redazione. Un pensiero che sarà difficile sradicare dopo tutte queste settimane di suspense.

