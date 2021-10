Uomini e Donne, arriva un nuovo tronista dopo Joele Milan?

Gossip TV

Maria De Filippi pronta a sostituire Joele Milan, cacciato da Uomini e Donne per aver ingannato la redazione? Ecco cosa succede.

La notizia della cacciata di Joele Milan dallo studio di Uomini e Donne ha incuriosito tutti, soprattuto dal momento che il fatidico momento non è ancora stato mandato in onda. Nelle ultime registrazioni del dating show di Canale5 è sceso un nuovo tronista, per sostituire Joele? Ecco cosa ha deciso Maria De Filippi.

Uomini e Donne, in arrivo il nuovo Tronista?

Le Anticipazioni ci hanno rivelato che Joele Milan lascerà Uomini e Donne, cacciato dallo studio da Maria De Filippi in persona. La redazione, infatti, ha scoperto che il tronista ha cercato di trasgredire le regole del programma, chiedendo alla corteggiatrice Ilaria di contattarlo tramite Instagram, grazie all’ausilio di un amico, noncurante delle restrizioni che tutti devono rispettare durante la conoscenza. E mentre la corteggiatrice ha svelato i retroscena sull’accaduto, il pubblico del dating show di Canale5 non vede l’ora di assistere a questa scena, che si preannuncia epica.

Tra una variazione di palinsesti e l’altra, tuttavia, la cacciata di Joele non è ancora andata in onda mentre sono continuate le nuove registrazioni del programma. Matteo Fioravanti ha fatto la sua scelta, lasciando lo studio ben prima del previsto, così come capitò a Jessica Antonini nel corso dell’ultima edizione, e con l’assenza del Milan rimangono in ballo solamente i troni di Andrea Nicole e Roberta Giusti. Per questo motivo, i fan di Uomini e Donne sperano che la De Filippi scelga un nuovo tronista al più presto, così da movimentare la situazione in studio. Nonostante sia logico pensare che la presentatrice non lascerà il trono senza un erede, al momento non vi sono novità per quanto riguarda il nuovo tronista, dal momento che nelle ultime registrazioni figurano solamente Roberta e Andrea Nicole.

