Uomini e Donne Anticipazioni: Matteo Fioravanti ha scelto!

Le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, presto in onda, parlano di ben due scelte a sorpresa.

Giungono nuove e succulente anticipazioni sulle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, presto in onda su Canale5. Dopo aver visto un’esterna emozionante, Matteo Fioravanti chiede a Maria De Filippi di poter scegliere e lascia lo studio con una delle sue corteggiatrici. Poco dopo, anche una coppia del Trono Over annuncia l’intenzione di abbandonare il programma insieme, e la redazione suggella il momento romantico con una cascata di petali rossi.

Uomini e Donne Anticipazioni, Matteo Fioravanti fa la sua scelta

Matteo Fioravanti ha iniziato il suo percorso a Uomini e Donne, presentandosi come il tipico ragazzo della periferia romana, con un amore spassionato per la sua famiglia e un sogno infranto che ancora pesa sul suo umore. Il tronista ha messo in chiaro di volere una ragazza che sia interessata a conoscere unicamente lui, tanto da eliminare Ilaria nonostante la corteggiatrice lo intrigasse. La vera svolta nel percorso di Matteo è stato il video di Noemi, bellissima e dolce corteggiatrice, che lo ha molto colpito esteticamente quanto caratterialmente. Il Fioravanti ha raccontato di aver sempre voluto una fidanzata con i capelli ricci come quelli di Noemi, e ha visto il video-messaggio della corteggiatrice come un segno.

Proprio durante le ultime registrazioni, come fanno sapere le Anticipazioni diffuse da Ilvicolodellenews, Matteo ha scelto Noemi. In studio, dopo aver visto l’esterna trascorsa con la giovane, il Fioravanti si è commosso e Raffaella Mennoia, presente in studio per parlare del suo nuovo libro, lo ha rassicurato e lo ha spinto a prendere una decisione ascoltando il proprio cuore.

Così, Matteo ha scelto Noemi e i due hanno lasciato insieme il dating show della De Filippi. Ma le sorprese non sono finite qua. Anche Angela e Antonio hanno deciso di lasciare insieme il programma, dopo aver confessato di essersi perdutamente innamorati.

