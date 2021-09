Uomini e Donne, Joele Milan cacciato: parla la corteggiatrice Ilaria

Gossip TV

Dopo la diffusioni delle anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e Donne, la corteggiatrice Ilaria Melis parla dell’esclusione di Joele Milan.

Le Anticipazioni di Uomini e Donne ci hanno svelato che Maria De Filippi si è vista costretta a cacciare dallo studio il tronista Joele Milan, reo di aver complottato alle spalle della redazione per contattare la corteggiatrice Ilaria Melis. La giovane ha deciso di rompere il silenzio, spiegando nel dettaglio cosa è successo durante le registrazioni delle nuove puntate.

Uomini e Donne, la corteggiatrice Ilaria parla di Joele Milan

In attesa della messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne, le Anticipazioni tengono alto l’interesse per il dating show di Maria De Filippi. La presentatrice ha cacciato Joele Milan durante le ultime registrazioni, dopo aver scoperto che il giovane tronista ha provato a convincere la corteggiatrice Ilaria Melis a contattarlo, andando contro le regole del programma. Ilaria ha deciso di spiegare nel dettaglio cosa è successo ai microfoni di FanPage.

“Quello che avete letto è vero. Joele Milan ha abbandonato il programma e di conseguenza anche noi, tutte le ragazze scese per corteggiarlo hanno lasciato lo studio. Nella scorsa puntata, durante un ballo, lui mi ha detto di essere molto preso di me. Ha detto di aver parlato di noi ai suoi genitori e al suo migliore amico. Proprio lui gli avrebbe consigliato di portarmi fino alla fine. Così mi ha proposto di iniziare a seguirlo sui social, voleva presentarmelo. Onestamente non ho nemmeno sentito la parte in cui mi chiedeva di scambiarci il numero, c’era la musica e tanta confusione. Non gli ho dato importanza, ho risposto con tutt’altro. Alla redazione infatti, non l’ho nemmeno detto.Se voleva ingannare la redazione? Forse l’ho vista molto ingenuamente, ma non ci ho visto del marcio e non credo che da parte sua ci fossero cattive intenzioni. Sapeva di avere il microfono addosso durante il ballo, nessuna persona sana di mente lo farebbe. Credo che la situazione sia stata fraintesa, lui era molto in difficoltà, l’ho visto mortificato”, ha dichiarato la Melis.

La corteggiatrice ha poi proseguito il suo racconto, parlando della reazione degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che ha offeso Francesca Cipriani: “Succede che Maria ci chiama al centro studio e manda la clip del nostro ballo. Di fatto non ha cacciato Joele, ma il suo discorso è stato: “Dal momento in cui faccio vedere questa clip, non posso più continuare a raccontare due persone che si conoscono perché il tuo trono è compromesso. Ora chi scenderebbe per te sapendo che tu stai portando avanti solo Ilaria e che le hai detto determinate cose?”. C’erano infatti due ragazze che sarebbero dovute entrare e che si sono fatte indietro. Tina e Gianni poi hanno aggiunto che era una presa in giro nei confronti della redazione, ma secondo me è stato esagerato, non c’era malizia in realtà”. Insomma, Ilaria sembra crede alla buona fede di Joele ma i due si frequenteranno anche lontano dalle telecamere di Uomini e Donne?

