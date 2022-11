Uomini e Donne, anticipazioni: Riccardo Guarnieri in lacrime dopo aver visto Ida e Alessandro

Gossip TV

Ieri, martedì 22 novembre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Nel corso del nuovo appuntamento, sono tornati in studio Ida Platano e Alessandro Vicinanza: Riccardo è uscito dallo studio piangendo.

Ieri, martedì 22 novembre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Nel corso del nuovo appuntamento, sono tornati in studio Ida Platano e Alessandro Vicinanza e hanno raccontato come sta proseguendo la loro storia lontano dalle telecamere del dating show.

Uomini e Donne, anticipazioni: Riccardo in lacrime davanti ad Ida e Alessandro

Tra i due la frequentazione prosegue molto bene e hanno raccontato di essere tornati dopo una vacanza di tre giorni insieme. Una vera e propria fuga d'amore dopo aver festeggiato a lume di candela la sera stessa che hanno dato l'annuncio. Dalle anticipazioni diffuse ieri, sono emersi però nuovi dettagli che hanno coinvolto Riccardo Guarnieri. Ida e Alessandro hanno infatti raccontato di aver discusso dopo un messaggio che ha mandato Riccardo. Alessandro si è detto convinto che il messaggio di Riccardo fosse una semplice provocazione mentre Guarneri ha voluto chiarire che non era questo il suo intento. Riccardo si è mostrato molto risentito nei confronti della neo-coppia che ha sempre dei comportamenti screditanti nei suoi riguardi. Ida e Alessandro decidono poi di ballare insieme e Riccardo esce dallo studio piangendo.

Riccardo, ancora una volta, ha sorpreso tutti e sembra essere molto provato dalla situazione. Di recente, ha chiuso la frequentazione con Gloria perché non si sentiva coinvolto e ieri davanti ad Ida e Alessandro è crollato in lacrime, manifestando un evidente frustrazione davanti alla situazione. Dopo la registrazione, la coppia formata dalla dama bresciana e dal cavaliere campano, ha colto l'occasione per una nuova cena romantica nella capitale. La storia d'amore tra la Platano e Vicinanza procede quindi a gonfie vele mentre Riccardo sembra essersi ritrovato nuovamente con un pugno di mosche in mano, incapace anche di esternare i suoi veri sentimenti.

Oggi, mercoledì 23 novembre 2022, ci sarà l'attesissima puntata in cui Ida e Alessandro comunicheranno la decisione di lasciare il dating show insieme.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.