Uomini e Donne, anticipazioni: Ida Platano e Alessandro Vicinanza tornano subito ospiti in studio

Gossip TV

Oggi, martedì 22 novembre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: il ritorno in studio di Ida e Alessandro.

Oggi, martedì 22 novembre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram, Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne, anticipazioni: il ritorno di Ida e Alessandro

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono tornati in studio per raccontare della loro frequentazione, a distanza di qualche settimana dalla scelta di uscire insieme dal programma (la puntata dovrebbe andare in onda questa settimana). Tra i due prosegue molto bene e raccontano di essere tornati dopo una vacanza di tre giorni insieme.

Gemma è uscita con Mario, uno dei cavalieri. Ma in studio sono nate molte discussioni per via di una telefonata. C'è stato inoltre un grande litigio tra Tina e Pinuccia. Pinuccia a un certo punto ha finto uno svenimento ed è dovuta intervenire Maria.

Per quanto riguarda il trono classico, è arrivato il bacio tanto atteso fra Federico e Carola. Lei ha chiesto scusa al tronista organizzando per lui un’esterna in studio. La corteggiatrice gli ha fatto trovare un mega peluche panda e chiedendogli scusa. Dopo il chiarimento è avvenuto il bacio. Federico ha portato in esterna anche Alice ( fatta dopo quella di Carola). Alice ha notato che lui era distaccato. Non si sono baciati.

Trono di Lavinia. La tronista aveva a disposizione un’esterna e l’ha fatta con Alessio Campoli. Lui l’ha portata nel luogo simbolo della sua adolescenza. I due parlano e si abbracciano. Alessio è poi andato in camerino da lei. Lavinia ha tentato di provocarlo per vedere reazioni cercando un suo bacio. Ma l’ha avuto solo a stampo perché Alessio è voluto andare via.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.