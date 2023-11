Uomini e Donne, Andrea Cerioli torna sui social dopo l'operazione: "Periodo difficile, ma..."

Gossip TV

Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne, ha subito una delicata operazione. Ecco cosa ha detto una volta tornato sui social!

Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne, è uno dei protagonisti più amati del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Negli ultimi mesi, pur essendo molto felice per la nascita della sua primogenita dalla compagna, l'ex corteggiatrice Arianna Cirrincione, l'ex volto del programma Mediaset ha vissuto dei momenti molto complessi, a causa di alcuni problemi di salute.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli torna a parlare sui social dopo l'operazione

Determinati problemi hanno costretto Cerioli a recarsi in più di un'occasione al pronto soccorso: sui social, l'ex tronista ha raccontato di soffrire di una forte forma di gastrite e che per risolvere il problema in maniera definitiva sarebbe stato necessario operarsi. Nelle sue stroies, Cerioli ha pubblicato una foto in cui era ritratto su un lettino d'ospedale con una flebo nel braccio, ma aveva rassicurato i fan che aveva intenzione di fare il possibile per stare bene in vista della nascita della sua piccolina, prevista per febbraio.

La gastrite, ha poi raccontato in un successivo intervento social, è stata generata dal dimagrimento repentino a cui è arrivato a causa della partecipazione all'Isola dei Famosi: poco prima di partecipare al reality, infatti, durante la quarantena, Andrea Cerioli ha rivelato di aver messo su molto peso e che a causa di questo sali-scendi del suo peso si è trovato ad avere problemi nell'apparato digestivo. Nel corso della giornata di venerdì 24 novembre, Andrea si è sottoposto a una colecistectomia e ha aggiornato i fan sul suo stato di salute, tornando a parlare sui social dopo qualche tempo_

"Fine, colecistectomia fatta: è stato tutto veramente un incubo questo periodo...Ora fa un po' male, mi augurp di tornare nuovo in fretta."

Poi in un secondo momento, ha pubblicato un selfie dall'ospedale in cui appariva stanco, ma sorridente e con la sua solita ironia ha salutato i fan:

"Ore 17.34. Tra mezz'ora si cena, e niente...Gran divertimento qui!"

