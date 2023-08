Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione presto genitori: il dolce annuncio sui social!

Gossip TV

La coppia nata da Uomini e Donne e formata dal tronista Andrea Cerioli e dalla sua scelta Arianna Cirrincione accoglierà presto il primo figlio. Ecco i dettagli della notizia!

Una lieta notizia per i fan della coppia formata da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: la coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, ha, infatti, annunciato che presto nascerà il loro primo figlio.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione presto genitori!

Un mese fa circa, si erano diffuse voci preoccupanti di una crisi tra l'ex tronista e la sua compagna: a smentirle era intervenuto Cerioli stesso, insieme alla compagna avevano rassicurato i fan, smentendo ogni rumors:

"Volevo rassicurarvi che stiamo bene, non è vero nulla"

Cerioli era arrivato nel programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi come tronista e solo alla seconda occasione era riuscito a trovare, tra le oltre 200 ragazze che si erano presentate per lui, la donna che avrebbe scelto come compagna della sua vita: Arianna Cirrincione. La loro storia ha appassionato i fan del dating show durante la stagione del 2021. L'ex tronist aveva raccontato, in precedenti occasioni, di desiderare di diventare presto padre e, in occasione della sua esperienza come naufrago nel 2021, aveva apertamente dichiarato che, qualora Arianna si sarebbe sentita pronta, allora, avrebbero creato insieme una famiglia:

"Quando lei sarà pronta, io lo accoglierò a braccia aperte. Preferirei una bambina, con i papà sono più coccolone. Sarò il classico padre che si compra, gli dai due bacini e finisce. Vorrei essere per mio figlio quello che è stata per me mia madre"

Anche se per il momento è troppo presto per conoscere il sesso del loro futuro figlio, il sogno di Andrea Cerioli e di Arianna Cirrincione si è già in parte avverato: la coppia, infatti, ha ufficialmente annunciato che presto diventeranno genitori. A comunicarlo sono stati i diretti interessati con un tenero post sui rispettivi profili Instagram. Negli scatti postati si può vedere l'ex corteggiatrice con un abito bianco che le evidenza l'accenno di pancia e Cerioli inginocchiato a baciarle l'addome; a corredo del romantico post, i due futuri genitori hanno aggiunto un piccolo messaggio per il loro futuro figlio:

"A te che sei già e sarai...La parte migliore di noi. Mamma&Papà"

