Uomini e Donne, amata ex coppia del programma parteciperà a Temptation Island? Ecco la verità!

Una delle ex coppie più amate del programma di Uomini e Donne ha svelato se prenderà parte a Temptation Island. Ecco le dichiarazioni!

Dall'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne è nata una delle coppie più amate dai fan sui social: quella formata da Giacomo Czerny e Martina Grado. A distanza di due anni dalla scelta, la coppia si è raccontata a Lollo Magazine su Instagram e ha svelato se prenderà parte a Temptation Island.

Uomini e Donne, Giacomo Czerny e Martina Grado prossimi concorrenti a Temptation Island?

I due ex protagonisti del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi sono andati a convivere appena dopo la fine del programma, ingrandendo la loro famiglia con due animali domestici e, a distanza di due anni dalla scelta che li ha portati a uscire insieme dalla trasmissione, hanno raccontato come procede la loro storia. Si definiscono una coppia normalissima, che si sprona e si aiuta a vicenda nei rispettivi obiettivi e progetti.

Czerny e Grado hanno anche detto la loro sulle coppie del trono classico di quest'anno, ammettendo che - da ciò che avevano visto - c'era da aspettarsi che non fossero durate così tanto e hanno svelato di tifare per Lavinia Mauro e Alessio Corvino e di aver molto apprezzato il loro percorso nel dating show. Infatti, delle quattro coppie di questa edizione, quella formata dalla marchesina e dalla sua scelta è ancora l'unica solida e innamorata. Inoltre, è stato loro chiesto se prenderanno parte a Temptation Island, dato che è prevista un'edizione invernale del programma della Fascino.

Su questo, entrambi si sono detti d'accordo e hanno ammesso che non è qualcosa che fa per loro. In particolare, Martina Grado ha risposto, dichiarando che i problemi con il suo fidanzato li risolverebbe nel privato, non certo in trasmissione:

"Sarei ipocrita a dirti di non averci fatto nemmeno un pensiero. Ma perché ogni esperienza, soprattutto, se è particolare, è allettanten l'idea di poterla vivere e dire di averla vissuta. Purtroppo, però, non me la sento, è una dinamica che non fa per me. Preferisco fare da spettatrice."

L'ex corteggiatrice ha anche ammesso di aver seguito attentamente questa edizione e di fare il tifo per Francesca Sorrentino: la concorrente, proprio nella quinta puntata del docu- reality, ha finalmente trovato il coraggio di lasciare Manuel Maura, il suo storico fidanzato, dopo aver compreso che non era amore ciò che li legava, ma dipendenza emotiva. Ma sulle altre coppie, Martina ha dato un giudizio definitivo:

"Fatta eccezione per la coppia di Roma, che non si trovano d'accordo sull'avere o no dei figli, le altre coppie sono tutte un po' immature"

La coppia ha confermato che amerebbe partecipare a un reality, com L'Isola o il GF, ma non per mettere alla prova il loro amore: "Lo faremmo puramente per un'esperienza personale".

