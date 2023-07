Uomini e Donne, ex coppia si scaglia contro i troni di quest'anno: "C'era da aspettarselo"

Gossip TV

Una delle ex coppie nate a Uomini e Donne ha condiviso il pensiero sui troni di questa edizione. Ecco cosa hanno detto!

L'ultima edizione di Uomini e Donne è stata una delle più chiacchierate, soprattutto, per la rapidità con cui si sono lasciate le coppie del trono classico uscite dal programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi. E, sui di loro, hanno espresso il loro parere due ex volti del programma: Giacomi Czerny e Martina Grado, che hanno preso parte all'edizione del 2021/2022.

Uomini e Donne, ex coppia contro le coppie di quest'anno: "C'era da aspettarselo"

I due sono tra i volti più amati del dating show e a distanza di tempo la loro relazione appare più solida che mai. Intervistati per Lollo Magazine su Instagrma, l'ex coppia di Uomini e Donne ha rivelato cosa ne pensa sulle coppie che sono uscite dal programma quest'anno. Se la fine della storia d'amore tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli ha lasciato diversi strascichi nei fan, divisisi tra l'ex tronista e la sua corteggiatrice, a far discutere è stata la rapidità con cui è terminata la storia tra Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli. I due, infatti, sono durati 8 giorni e all'annuncio della rottura sono seguite diverse frecciatine sui social e commenti poco lusinghieri.

Altrettanto chiacchierata è stata la fine della storia tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini: i due, proprio in questi giorni, hanno continuato a punzecchiarsi, rilasciando diverse interviste e riaccendendo lo scontro placatosi qualche settimana fa. A infastidire l'ex tronista era stata la scelta del corteggiatore di sbandierare sui social la fine della loro storia a poche ore dalla decisione di lasciarsi. Inoltre, Nicole aveva rivelato che Carlo non era ciò che pensava e che le aveva nascosto diversi lati del suo carattere. Ma anche il corteggiatore non si è tirato indietro e ha ribattuto alle parole dell'ex fidanzata.

Su di loro, Giacomo Czerny e Martina Grado hanno un'opinione ben chiara: per quanto possa dispiacere, era evidente che nessuna delle coppie sarebbe durata e che la loro preferenza è ricaduta su una coppia in particolare. In merito, l'ex corteggiatrice ha dichiarato:

"Io ho seguito molto questa ediizone, Lavinia mi è piaciuta tanto, soprattutto, nel cambio personale che ha fatto e speravo facesse, li vedo [lei e Alessio Corvino] complici. Per quanto riguarda gli altri troni... mi dispiace, non è mai bello sapere che una coppia scoppia, però mi sento di dire che me l'aspettavo"

Anche l'ex tronista ha concordato, affermando qualcosa che già il pubblico sembra oramai aver notato: le coppie vanno a Uomini e Donne per avere un'opportunità, ma non di trovare l'amore, ma di fare una carriera in tv:

"Per le altre coppie secondo me il problema è che vedono il programma come un'opportunità e di conseguenza non si va lontano. Lavinia, invece, er ala più vera in tutto ciò che faceva"

