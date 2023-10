Uomini e Donne, Alessio e Claudia si baciano appassionatamente! Maria De Filippi soccorre due corteggiatrici [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Alessio e Claudia si lasciano andare alla passione in studio! Mentre Maria De Filippi difende Virginia da alcune accuse di Cristian.Ecco cosa è successo!

Uomini e Donne, bacio appassionato in centro studio tra Alessio e Claudia!

La situazione di Alessio e Claudia continua a tenere banco nel dating show di Canale5, perché il cavaliere e la dama sono palesemente interessati l'uno all'altra, ma per gelosie e incomprensioni non riescono ad ammetterlo, come fa notare anche Maria De Filippi. Anche Alessio ammette che il suo coinvolgimento per Claudia è stato maggiore e si sentiva più trasportato e avvertiva questo sentimento ricambiato. Anche la dama non riesce a dire subito di sì al ballo con Marco e per la conduttrice è sintomo che anche da parte sua c'è qualcosa. Così, quando arriva il momento di un ballo i due protagonisti del trono over ballano insieme...e si scambiano un bacio appassionato in mezzo allo studio, tra gli applausi di tutti! Dopo il ballo, anche Gianni Sperti commenta che è stato un bellissimo momento, mentre la conduttrice ammette di aver osservato con più attenzione Roberta Di Padua e Barbara De Santi che criticavano Marco, il cavaliere con cui Claudia era uscita e che, ora è palese, era servito a lei a capire di non provare nulla per lui e ad Alessio di essere geloso della dama.

Ancora spazio al trono over, con Angelica, Emanuela e Marco Antonio, un nuovo cavaliere: quest'ultimo è uscito con Emanuela e i due si sono baciati, mentre con Angelica al momento non c'è ancora un trasporto fisico, però si trovano entrambi molto interessanti. Emanuela ammette che il cavaliere è molto presente con lei, tanto che lei sente di aver bruciato delle tappe con lui, perché sente che già si conoscono, inoltre, non è turbata dall'uscita con Angelica, anche perché lei dovrebbe uscire con Ermes. Tuttavia, nella discussione si inserisce anche l'altra Manuela, che svela che il cavaliere si stava sentendo anche con lei e fa intendere che finché non si è tirata indietro lei, lui non aveva dimostrato di voler conoscere altre donne. Angelica vista la situazione preferisce risedersi, mentre anche Emanuela dichiara di essere un po' dubbiosa sulla situazione. Alla fine, tuttavia, Marco Antonio le chiede di uscire insieme a cena e la dama accetta felice.

Uomini e Donne, Cristian ha una segnalazione su Virginia, Maria De Filippi la difende

Si passa al trono classico con Cristian Forti e Virginia: tronista e corteggiatrice litigano furiosamente, dopo le ultime dichiarazioni del romano e la questione che ha visto protagoniste Virginia e Beatriz in alcuni audio in cui sparlavano dei tronisti. L'esterna tra i due è particolarmente accesa ed entrambi sembrano fermi nelle loro posizioni. In studio Cristian accusa la corteggiatrice di non provare interesse nei suoi confronti, visto anche il suo comportamento e svela di aver avuto una segnalazione sulla ragazza: tra il 15 e il 16 settembre, a Roma, Virginia era in trasmissione per registrare l'esterna con lui ed è stata in un locale e Roma, dove si è baciata con un altro ragazzo. Questa segnalazione è stata confermata anche da altri e Cristian ha anche il nome del ragazzo.

La corteggiatrice ammette di conoscere questa persona, perché sono usciti in comitiva e conferma che si sono baciati, ma lei non ha voluto proseguire la conoscenza per Cristian. Brando anche interviene e sottolinea che è mancanza di rispetto bella e buona, ma Maria interviene e fa notare al ragazzo che al di là di tutto Virginia è stata sincera e non c'è niente di male. La conduttrice capisce che Cristian è deluso, ma non vuole che Virginia passi per una ragazza poco seria. La corteggiatrice dichiara che che però quello che vede è il disinteresse di Cristian per lei e che sembra che questa sia una scusa per eliminarla.

Brando si siede al centro studio e Maria rivela che il tronista ha portato in esterna Silvia, perché la corteggiatrice voleva chiarire con lui alcune cose successe in studio. La ragazza si lascia andare ad alcune confessioni sulle sue ansia, sulle sue paure e i due si avvicinano molto, abbracciandosi sull'erba. In studio, Silvia spiega che ha difficoltà a lasciarsi andare sul piano fisico, perché ha bisogno di instaurare prima un contatto mentale, una tranquillità emotiva sua. Brando non sembra molto felice di questa dichiarazione, perché ritiene che a 23 anni debba stare più serena e godersi la vita. Anche in questo caso Maria De Filippi interviene per spiegare al tronista che la corteggiatrice si è aperta su un aspetto di sé che le provoca ansia e che non dipende da lui, ma è una sua insicurezza. Il tronista, tuttavia, non sembra capire il punto di vista di Silvia e ammette che la mancanza di una dimostrazione a livello fisico è un punto a sfavore. Ma in studio tutti gli dicono che, invece, questo significa che dovrà impegnarsi di più con lei perché alla corteggiatrice non basta solo avere un bel faccino. Alla fine decide di continuare a conoscerla.

