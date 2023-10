Uomini e Donne, continua lo show di Gemma Galgani: la dama consolata da...Rudy Zerbi! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani è ancora protagonista del programma, con le sue lacrime. A consolarla ci pensa...Rudy Zerbi!

Uomini e Donne riparte dalla discussione tra Brando e Beatriz: dopo aver visto l'esterna con Raffaella, la corteggiatrice è parsa infastidita e anche il tronista ha ammesso di non aver apprezzato il comportamento della ragazza. Spazio alle dinamiche del trono over: Gemma in lacrime consolata da Rudy Zerbi, Alessio e Claudia litigano al centro studio!

Uomini e Donne, Gemma Galgani consolata da...Rudy Zerbi!

Beatriz ha deciso di andarsene dal programma di Maria De Filippi, dopo le ultime esterne di Brando con Raffaella e le accuse che il tronista le rivolge, perché ha compreso che è stata finta. Gianni interviene e continua a ricordare alla corteggiatrice i post che aveva scritto contro il programma solo due anni prima, in cui offendeva l'intelligenza di chi guardava questo genere di trasmissione. Raffaella intanto chiede al tronista che cosa avrebbe fatto se Bea non si fosse alzata di sua spontanea volontà e il tronista ammette che l'avrebbe tenuta, ma con forti dubbi. Anche la conduttrice commenta che non il tronista non è certo un tipo istintivo, perciò, la sua risposta era prevedibile. Beatriz si alza e dopo aver salutato Brando va via.

L'attenzione ritorna su Gemma Galgani, ancora in lacrime dopo l'addio con Maurizio: di fronte al pianto della dama, che si trova al di fuori dello studio, il cavaliere non sembra molto colpito, come sottolineano anche gli opinionisti. Al centro studio si siedono Cristina e Marcello: la dama racconta di aver trascorso una piacevole serata con il cavaliere, che era da tanto che non stava così bene con qualcuno, ma che non ha pensato più di tanto a Marcello quando è tornata a casa e che forse in questo caso non è scattata l'attrazione. Anche il cavaliere ammette di essere stato subito preso dalla dama, però, va bene così per il momento e si siede di buon grado. Per Cristina è arrivato un nuovo corteggiatore, Angelo, ma la dama decide di non tenerlo.

Gemma intanto viene consolata da...Rudy Zerbi! Il prof di Amici le ha tenuto compagnia nel dietro le quinte e l'ha consolata, in attesa che la dama tornasse nello studio. Una volta rientrata, la dama ammette di essere molto delusa dal comportamento di Maurizio, mentre Tina cerca di consolarla a modo suo, mettendole uno scialle sulle spalle, perché non prenda freddo. Anche Gianni la incoraggia a dimenticare il cavaliere, perché l'amore della sua vita prima o poi arriverà. Spazio a Claudia, Alessio e Barbara: il cavaliere nel dopo puntata, ha nuovamente affermato alle due dame di essersi sentito preso in giro da entrambe e che si aspettava che ci fosse maggior interesse da parte loro, dopo l'ultima discussione. Sia Claudia sia Barbara ribadiscono che non c'è motivo di continuare questa conversazione e vanno via. Tuttavia, la conduttrice annuncia che Alessio vuole parlare con Claudia e invita la dama al centro studio.

Alessio svela che Claudia gli ha mandato qualche messaggio dopo la discussione nel fuori onda e che vorrebbe riprendere il discorso con la dama, ma prima vorrebbe capire cosa succede con Marco. Quest'ultimo entra in studio correndo in maniera molto buffa, scatenando una serie di commenti e battute. Inizia l'ennesima discussione tra Alessio e Claudia, perché il cavaliere continua ad accusare la dama di aver giocato con lui, anche se il cavaliere ha intenzione di chiederle l'esclusiva. La dama però non si fida di lui e ammette che per lei questa richiesta arriva solo ora che c'è Marco nel quadro. Intanto Alessio ritratta di volerle chiedere l'esclusiva perché non ritiene che sia sincera e che sia solo stratega. Dopo un'accesa discussione tra i due, alla fine, il cavaliere decide di chiudere ogni rapporto con la dama. Ma il suo atteggiamento attira le critiche degli opinionisti, che non capiscono perché arrivare a chiedere un'esclusiva se poi non si vuole portare avanti questa storia? Barbara nel frattempo ricorda a Marco che Claudia non ha dedicato mezzo secondo a loro e alla loro uscita, ma il cavaliere risponde che lui è consapevole di ciò che ha vissuto con Claudia, provocando la risposta infastidita di Roberta Di Padua, che già in passato si è scontrata con il cavaliere.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne