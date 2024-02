Uomini e Donne, Alessio e Claudia dopo l'uscita dal programma: "Era la cosa giusta per noi..."[VIDEO]

Gossip TV

La nuova coppia appena uscita da Uomini e Donne e formata da Alessio e Claudia ha raccontato le prime sensazioni vissute dopo la puntata.

La puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale5 oggi, 1° febbraio, ha mostrato l'uscita dal programma di Maria De Filippi di due personaggi del trono over diventati molto famosi per i loro scontri in questa edizione: stiamo parlando di Claudia e Alessio.

Uomini e Donne, Alessio e Claudia: "Lo spazzolino della discordia..." [VIDEO]

I due hanno iniziato a frequentarsi già a settembre e sembrava che dovesse procedere tutto per il meglio tra loro: tuttavia, da novembre, le continue gelosie di Claudia e l'atteggiamento possessivo e rabbioso di Alessio avevano incrinato il loro rapporto e dopo diversi tira e molla, il cavaliere aveva deciso di chiudere definitivamente con la dama.

Nonostante questo, però, Alessio non ha nascosto il suo fastidio a vedere Claudia con Daniele, così come anche lei non era rimasta del tutto indifferente al vedere il cavaliere con altre dame. Così, con un inaspettato colpo di scena, nel corso della puntata andata in onda oggi, Alessio si è presentato in trasmissione con un discorso sentito e uno spazzolino per la dama.

Il gesto ha sciolto i cuori di tutti i presenti, ma Claudia è parsa dubbiosa, attirandosi i commenti negativi degli opinionisti e di alcune dame del parterre. Quando poi la dama ha cambiato idea, dopo aver raggiunto il cavaliere nel backstage ed essersi scambiata un bacio con lui, in studio l'hanno accusata di aver preso la decisione di uscire solo per evitare una brutta figura. Lo spazzolino ha un significato importante per la coppia ed è stato causa in passato di una forte discussione: perché Alessio ne aveva due nel suo bagno e la dama ha subito pensato che uno fosse di una presunta amante. Perciò, regalandole uno spazzolino rosa tutto suo, il cavaliere ha voluto dimostrarle la serietà delle sue intenzioni.

Intervistati subito dopo l'uscita dal programma, Alessio e Claudia hanno raccontato i retroscena del loro addio. Il cavaliere ha ammesso:

"Volevo andare a Lecce con dei fiori, poi ho detto 'aspetta, è troppo istintiva'. Ma poi ho capito che era la cosa giusta!"

Anche durante questa intervista i due battibeccano e Claudia ricorda il retroscena sullo spazolino e poi Alessio le promette qualcosa di molto importante:

"Ti prometto di farti passare quelle paure che hai"

