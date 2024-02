Uomini e Donne, Alessio e Claudia lasciano insieme il programma, ma non convincono nessuno [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Alessio e Claudia lasciano il programma. Ma l'atteggiamento della dama non convince. Ecco cosa è successo.

Oggi, a Uomini e Donne, la conduttrice Maria De Filippi fa rientrare Ida Platano, che si era allontanata in lacrime dopo alcune parole di un nuovo corteggiatore, Pierpaolo. Lite in studio tra Ida e Mario, con tanto di ballo riappacificatore. Il trono over saluta Alessio e Claudia...e Daniele che aveva preso una bella sbandata per la dama. Brando è agli sgoccioli sia con Raffaella sia con Beatriz, la scelta è quindi molto vicina.

Uomini e Donne, Alessio e Claudia lasciano insieme il programma. Ma la dama aveva tentennato beccando un "Sei una sola" da Tina Cipollari

La padrona del dating show di Canale5 annuncia anche il rientro di Mario Cursitore, che era uscito. Il corteggiatore si siede e annuncia di non voler più corteggiare Ida, perché anche l'arrivo dei nuovi corteggiatori significa che evidentemente lui non è importante per la tronista. Tra i due inizia un'accesa discussione, con entrambi che si rinfacciano atteggiamenti e azioni. Sergio si intromette, ma Mario gli dice di farsi gli affari suoi. Sulla questione interviene Tina: l'opinionista sottolinea che secondo lei, in realtà, il corteggiatore non ha alcun desiderio di restare nel programma e corteggiare Ida e che la tronista ha già dovuto mandar giù diversi bocconi amari e lui non fa altro che manipolarla. La discussione prosegue, finché Ida non chiede al corteggiatore di ballare e durante il ballo i due fanno pace e Mario prende la tronista in braccio, scatenando una standing ovation nel pubblico.

Dopo il ballo si passa al trono over con Alessio e Claudia: dopo aver riepilogato cosa è successo tra loro nella scorsa puntata, quando il cavaliere aveva dimostrato ancora un attaccamento eccessivo e una forte gelosia per la dama, Maria lo fa entrare in studio e Alessio si dichiara a Claudia, chiedendole di lasciare insieme il programma e portandole come simbolo del suo desiderio di impegnarsi insieme uno spazzolino rosa. Il cavaliere le dice che se lei accetterà allora quello sarà il solo spazzolino che terrà in casa sua e che sarà suo per sempre. Quando, però, Claudia appare interdetta e ammette di avere paura e che non sa che fare, Tina la attacca e le dice che è tipico di lei avere una reazione così squallida. La dama chiede anche un ballo al cavaliere, ma dopo il momento romantico, Claudia invece ancora non sa cosa fare e persino Gianni le dice che ha fatto una pessima figura. Alla fine, però, i due si ritirano nel backstage e decidono di uscire insieme. Tutto lo studio, in particolare Barbara, è convinto però che in realtà questa decisione è frutto della brutta figura fatta e tra le due dame c'è un breve battibecco, con la prima che sottolinea che lei e Alessio si rivedranno perché sono amici.

In tutta questa storia, c'è anche Daniele, che stava frequentando la dama, e che in maniera signorile ed elegante augura il meglio alla coppia e poi chiede di poter lasciare il programma, perché al momento non ha interesse a conoscere nessuna dama. Sia la conduttrice, sia altre dame del programma cercano di dissuaderlo, ma Daniele è irremovibile e preferisce uscire dalla trasmissione.

Spazio ancora al trono classico con Brando: il tronista chiede a Raffaella perché la vede così triste e lei risponde che è da una settimana che non si vedono e che vuole prima sapere com'è andata con Beatriz, che era uscita dallo studio furiosa dopo che il tronista aveva negato di avere una preferenza per una delle due corteggiatrici. Vengono mandati in onda i video di come Brando ha rincorso Beatriz, fino al suo hotel e di come le abbia detto di non volerla perdere. Di fronte alle immagini di loro due che fanno pace, Raffaella non riesce a trattenere le lacrime. In studio, la corteggiatrice accusa il tronista di star mentendo, perché è evidente che una preferenza ce l'ha e che lei non vuole star con una persona che non riesce a darle spontaneamente le attenzioni che merita e che non chiederebbe mai fuori dal programma. Brando afferma che sa come si sentono entrambe e che non manca molto alla sua scelta, anche se Raffaella gli dice che gli dirà di no qualora dovesse essere lei la scelta.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne