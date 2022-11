Tu Si Que Vales, Alessio Sakara: "Belen a riflettori spenti, Maria De Filippi psicologa mancata"

Gossip TV

L'atleta marziale, Alessio Sakara, volto fisso del fortunato show di Tu Si Que Vales ha raccontato il rapporto con i suoi compagni d'avventura.

Alessio Sakara: "I miei rapporti con i compagni d'avventura a Tu Si Que Vales"

Il 41enne romano al timone del talent show dal 2017, intervistato da Novella 2000, ha parlato dei colleghi alla conduzione e dei giudici del programma del sabato sera più amato dagli italiani.

"Martin Castrogiovanni è una leggenda del rugby e si fa apprezzare per la solarità, Belen è simpaticissima e, a dispetto dell’impressione che potrebbe dare a chi non la conosce, non sta sulle sue anzi, è espansiva ed affabile"

Parlando dei giudici, Sakara ha detto di apprezzare la "genuinità" di Gerry Scotti, la bontà di Rudi Zerbi che gioca a fare il cattivo, la comicità tutta romana di Teo Mammucari, le infinite risate con Sabrina Ferilli e infine di Maria De Filippi, "la rara capacità di di scavare nell’animo umano", una donna che secondo l'atleta è "una psicologa mancata"

Classe 1981, Alessio Sakara ha conseguito una serie di successi nel pugilato e nelle arti marziali, facendosi strada tra i pregiudizi.

"In gioventù sono stato giudicato da chi non sapeva nulla di me, quindi mi sono ripromesso di non affibbiare etichette, Mi faccio un’idea di qualcuno dopo averci avuto a che fare. Basandosi su barba, tatuati e musicali, mi tacciavano di poca serietà. Essere superficiale è un errore non cado facilmente, avendo imparato a mie spese quanto possa fare male."

Oggi lo sportivo e conduttore romano è legato sentimentalmente a Raffaella Mennoia, braccio destro della De Filippi con cui le cose, ha detto, "vanno benone". "Non amo parlare del nostro rapporto - ha aggiunto - ci sono cose che non andrebbero condivise. Farlo equivarrebbe un po’ a violarne il valore".