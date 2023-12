Totti non ha vizi, ma... parla l'amico del pupone

Gossip TV

Alex Nuccetelli, grande amico di Francesco Totti, continua a parlare del capitano o popone e dice che non ha vizi, ma parlando di donne... Tutte le sue parole.

Il documentario Unica ha riportato in primo piano il rapporto giunto a traumatica conclusione fra Francesco Totti e Ilary Blasi. Coppia d'oro, famiglia felice e al centro di serie televisive e ammirazione di milioni di fan, quelli televisivi come i tifosi della Roma. Ilary ha detto la sua verità, in pieno scontro per il divorzio, nella produzione disponibile su Netflix, e nei primi posti fra i più visti, almeno in Italia. Oltre alle persone citate e intervistate, e presenti nel documentario, in molte hanno voluto dire la loro, sui social o con interviste uscite dopo la visione. Fra questi c'è anche Alex Nuccetelli, grande amico del pupone, alias capitano, alias Francesco Totti.

Parlando con Radio UniCusano ha rievocato la sua versione del rapporto di coppia fra ilary e Totti, dicendo addirittura di aver avuto "un ruolo importante nella storia, anche più di un cupido. Oggi posso parlare solo del documentario, perché abbiamo fatto un patteggiamento in tribunale con la signora e posso parlare solo di quello. Non mi posso mettere contro gli autori, ma la storia è andata diversamente. Ci sono stati due mesi di telefonate tra me e lei e poi ci sono stati quattro appuntamenti tra loro organizzati da me. Ilary, in un primo momento, mi disse che era molto innamorata del compagno, non voleva lasciarlo e in più era della Lazio. Inoltre le voci su Francesco single non erano molto rassicuranti e io ho cercato di spiegarle che lei per lui era un'altra cosa. Ci fu questa serata in cui guardammo Passaparola, Francesco stava giocando a biliardo, la vide in televisione e mi disse, ma quanto mi piace questa letterina di Roma".

Fatto sta che Alex Nuccetelli la conosceva, Ilary, visto che la sorella al tempo lavorava per lui. Primo passo per un atto da mediatore di alto livello. Riguardo a come il documentario ritrae il suo amico, invece, aggiunge, "viene dipinto in un modo diverso da quello che è in realtà. Non viene mai citato il bene che ha fatto a questa famiglia, oggi credo che il suo patrimonio sia diviso, nonostante avesse fatto un matrimonio in separazione dei beni. Non è oggettivo, perché parlano la mamma, la sorella, l'amica del cuore che va in giro con lei a fare shopping. Francesco non ha vizi, è sempre stato salutista, ma gli piacciono le donne. Non posso dire che non abbia mai tradito Ilary con Noemi, però quando si incontravano alle mie serate era tutto ancora in stato embrionale".