Temptation Island Winter, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro tra i concorrenti? L'ultima indiscrezione!

Gossip TV

Secondo un recente rumor, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro potrebbero far parte della prossima edizione di Temptation Island Winter. Ecco cosa sappiamo!

Dopo il via libera al programma, a partire da gennaio 2024 dovrebbe prendere avvio Temptation Island Winter, versione invernale del popolare docu-reality estivo targato Mediaset e che anima le estati di Canale5. Al timone del programma è stato confermato l'amatissimo Filippo Bisciglia, mentre per le possibili coppie di concorrenti c'è ancora un folto alone di mistero. Tuttavia, un recente rumor ha anticipato che tra i concorrenti potrebbero esserci due ex vipponi del GFVip: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

Temptation Island Winter, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro tra i possibili concorrenti?

Dopo la fine dell'ultimo GFVip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno continuato a far parlare della loro storia, prima finendo al centro del gossip per le beghe amorose, poi sorprendendo tutti quando l'ex vippona argentina aveva deciso di prender parte al Gran Hermano, la versione spagnola del reality di Canale5.

L'avventura della gieffina si era conclusa in maniera improvvisa e con l'abbandono del programma, soprattutto, sembra a causa dell'atteggiamento di Dal Moro, particolarmente infastidito dalla sua decisione:

"Ha preso molto male la mia scelta di entrare al GF. Mi ha detto 'quando esci, ci lasciamo o ci sposiamo'. Poi ha aggiunto ' io ti sposo'. Non me l'aveva mai detto prima. Mi ha anche chiesto di andare a vivere insieme."

Tuttavia, sembra che un recente rumor si sia già diffuso e riguardi una probabile partecipazione della coppia alla versione invernale di Temptation Island. Notizia che, tuttavia, è stata già smentita da Deianira Marzano sui social, sebbene i fan della coppia chiedano a gran voce il loro ritorno in una trasmissione.

Scopri le ultime news su Temptation Island