Temptation Island, spunta la data d'inizio della nuova edizione

Gossip TV

La nuova edizione di Temptation Island sta per fare il suo ritorno in prima serata su Canale 5, pronta a emozionare e intrattenere i telespettatori.

La nuova edizione di Temptation Island sta per fare il suo ritorno in prima serata su Canale 5, pronta a emozionare e intrattenere i telespettatori.

Temptation Island 2024: la data di inizio della nuova, attesissima edizione

Anche se la data di inizio ufficiale non è ancora stata annunciata, abbiamo già avuto modo di conoscere le prime due coppie partecipanti, ma la curiosità rimane alta: quando partirà il programma condotto da Filippo Bisciglia al timone docu-reality per la decima volta?

L'edizione 2024 di Temptation Island è molto attesa dai fan. Le prime due coppie ufficiali, Siria e Matteo e Jenny e Tony, sono state già presentate sui social media della trasmissione. Su Jenny e Tony, in particolare, sono già emerse le prime indiscrezioni e segnalazioni da parte degli appassionati di gossip.

Mentre attendiamo di scoprire chi saranno le altre coppie partecipanti, i fan si chiedono impazienti: quando inizierà Temptation Island? Secondo Lorenzo Pugnaloni, che ha fornito qualche anticipazione sulla sua popolare pagina Instagram, le registrazioni del docu-reality, che mette alla prova la fiducia tra le coppie, inizieranno a breve. Per la messa in onda, si prevede una data tra il 20 e il 27 giugno. Il programma andrà in onda ogni giovedì. per un totale di sei puntate. Senza cambi di programmazione, il reality dovrebbe concludersi il 18 luglio.

Ulteriori conferme sono attese nei prossimi giorni. La location sarà semprel'Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula, in Sardegna dove i fidanzati trascorreranno 14 giorni separatamente dal proprio partner in compagnia di avvenenti tentatori e tentatrici. Il momento del falò, sarà, come sempre, fondamentale per comprendere l'atteggiamento del proprio partner. Un percorso, quello di Temptation Island che può cambiare per sempre le sorti della relazione di coloro che decidono di mettersi alla prova nel viaggio dei sentimenti di Canale 5.

Scopri le ultime news su Temptation Island.