Temptation Island, Siria e Matteo sono la prima coppia ufficiale: il video di presentazione

Nelle ultime ore è stata finalmente presentata sui social la prima coppia ufficiale della nuova edizione di Temptation Island, Siria e Matteo: "Voglio capire se quella che sono oggi a lui va ancora bene".

La prima coppia della nuova edizione di Temptation Island è stata finalmente svelata! Si tratta di Siria e Matteo che hanno deciso di mettere alla prova la loro storia d'amore nel reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Ecco il video di presentazione.

Siria e Matteo: il video di presentazione della prima coppia ufficiale di Temptation Island

Manca sempre meno alla nuova edizione di Temptation Island, che dovrebbe tornare in onda a fine giugno 2024, e nell'attesa è stata svelata la prima coppia ufficiale del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia formata da Siria e Matteo. A contattare la redazione è stata la giovane perché, visto il suo cambiamento, vuole capire se il suo fidanzato l’apprezza ancora o finge:

Sono Siria, ho ventidue anni e sto con il mio ragazzo Matteo da sette anni. Come mai ho deciso di scrivere a Temptation Island? Perché io in questi anni sono cambiata sotto ogni punto di vista e adesso voglio capire se quella che sono oggi a lui va ancora bene. Il mio cambiamento? Anche estetico. Io fino a due anni fa pesavo 130 kg e ho perso 85 kg. Adesso ho tanta voglia di divertirmi, oltre a far vedere quella che sono oggi.

A farle eco Matteo, che ha ammesso di non essere al corrente della volontà di Siria di mettere alla prova la relazione a Temptation Island. Nonostante i suoi dubbi e perplessità circa la loro partecipazione al reality delle tentazioni di Canale 5, alla fine il ragazzo ha accettato:

Me la guardano tutti, le ronzano tutti intorno. Quindi a me questa cosa mi dà molto fastidio a essere sincero. In realtà non volevo partecipare a Temptation Island e sono rimasto sorpreso quando lei ha deciso di scrivere al programma. Anche perché nel nostro rapporto va tutto bene, almeno per me.

È finita tra Alessia e Davide: l'annuncio social

A proposito della passata edizione di Temptation Island, solo pochi giorni fa, l'ex protagonista Davide Rosati è intervenuto sui social per annunciare la fine della sua relazione con Alessia Bottiglia. Il ragazzo ha deciso di chiarire una volta per tutte la sua situazione sentimentale e spiegare i reali motivi che lo hanno spinto ad allontanarsi dalla giovane dopo tanti anni di fidanzamento: "Non siamo compatibili: abbiamo mentalità diverse, idee diverse, modi di pensiero diversi e ho deciso di lasciarla". La rottura tra i due sarà definitiva o riusciranno a trovare un punto d'incontro? Staremo a vedere.

