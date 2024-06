Temptation Island, Jenny e Tony sono la seconda coppia ufficiale della nuova edizione: il video di presentazione

Gossip TV

Svelata sui social anche la seconda coppia ufficiale di Temptation Island. Dopo Siria Pingo e Matteo Vitali, anche Jenny Guardiano e Tony Renda metteranno alla prova la loro storia nel reality delle tentazioni.

Dopo Siria Pingo e Matteo Vitali, nelle ultime ore sui social, è stata svelata la seconda coppia ufficiale della prossima edizione di Temptation Island. Si tratta di Jenny Guardiano e Tony Renda. Ecco il video di presentazione dei due nuovi protagonisti del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Il video di presentazione della seconda coppia ufficiale di Temptation Island

Jenny Guardiano e Tony Renda sono la seconda coppia ufficiale della nuova edizione di Temptation Island. A contattare la redazione per partecipare al reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia è stata la ragazza. Il motivo? Lui fa il dj, viaggia spesso e conosce sempre molte ragazze, ma pare che non permetta alla fidanzata di vivere liberamente la sua vita. Non solo. La 26enne ha anche scoperto alcune conversazioni “birichine” del suo compagno, che ha sempre negato tutto:

Sono Jenny, ho 26 anni, vivo in Sicilia a Catania e sono fidanzata con Tony da 5 anni. Ho scritto io a Temptation Island per un motivo preciso. Tony infatti non mi consente di vivere la mia vita . Lui come lavoro fa il dj, quindi è sempre in giro, sempre circondato da ragazze. Per farvi capire la situazione vi dico solo che quando io e Tony ci siamo conosciuti, almeno 3 ragazze avevano le chiavi di casa sua. Un giorno una ragazza mi contatta e inizia a mandarmi le foto delle loro conversazioni. Lui ha scritto delle cose come ‘che bel c***tto’. Lui nega ed è un attore da Oscar.

Le accuse di Jenny hanno provocato la reazione immediata di Tony, che ha cercato di difendersi negando tutto, in maniera decisamente poco credibile:

Così però mi fa sembrare un mostro e non lo sono. Io invece sono proprio una persona buona. Gli screen con le chat? No, non sono stato io, non l’ho scritto io. In quel caso infatti mi hanno hackerato il profilo.

Ex di Temptation Island nel cast del Gf?

Se Temptation Island sta per tornare sul piccolo schermo, il Grande Fratello ha appena iniziato i casting per la prossima edizione che partirà a settembre su Canale 5. Stando alle ultime indiscrezioni, riportate da Amedeo Venza, pare che la redazione del reality show condotto da Alfonso Signorini abbia contattato un ex protagonista di Temptation per entrare nella famosa Casa di Cinecittà. Stiamo parlando di Nicola Tedde, ex fidanzato di Sabrina Martinengo: "Ve lo ricordate Nicola? Ha ricevuto il messaggio dalla pagina del Grande Fratello per partecipare alla prossima edizione". Sarà davvero così? Staremo a vedere!

