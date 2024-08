Temptation Island, Siria Pingo si mostra prima e dopo il dimagrimento: "Ho sofferto"

Dopo tempo sono riuscita a trovare un video di me in costume. Sono felice di condividere con voi, dopo l’esperienza passata, e condivisa quello che ero prima. Volevo parlavi un po’ della vecchia Siria. Non ho mai dimenticato la sofferenza che ho passato, sentendomi in un corpo che non mi piaceva e non mi sentivo appartenere. Ho sentito gli occhi giudicanti dei ragazzini e delle ragazzine alle medie e anche alle superiori. Io, tutt'oggi, la sensazione di sentirsi “esclusa”, giudicata, inadatta, buffa,goffa non la dimenticherò mai. Ricordo anche, che ho sempre provato tanta invidia per le ragazze obese, come me che riuscivano a fregarsene e piacersi, perché là me di prima non riusciva a farlo. Non dimenticherò mai, l’ansia che assaliva all’invito di qualche amico, o anche del mio fidanzato per un uscita, pensando già a cosa dover indossare o agli occhi che mi sarei sentita puntata addosso; Quindi, quando ad oggi sento il bisogno di sentirmi bella, é per questo, perché ho sofferto tanto e ancora soffro. Con questo concludo questo immenso discorso, sperando di poter approfondire con tutti voi♥️