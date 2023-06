Temptation Island, segnalazione inaspettata su Manu e Isabella: "È tutto falso! Togliete le maschere"

Gossip TV

A poche ore dall'inizio di Temptation Island è arrivata la prima segnalazione su una delle coppie.

La decima edizione di Temptation Island è ufficialmente partita ieri, lunedì 26 giugno 2023, su Canale 5. Tra i protagonisti, la coppia formata da Manuel Marascio e Isabella Recalcati che, a poche ore dalla messa in onda della prima puntata del reality delle tentazioni, sono già finiti al centro delle polemiche.

Arriva la prima segnalazione su una coppia di Temptation Island

La prima puntata della nuova stagione di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena. Tra i protagonisti anche Manuel Marascio e Isabella Recalcati, già potenzialmente alla fine del loro percorso nei sentimenti dopo pochi giorni di permanenza nel villaggio in Sardegna. A catturare l'attenzione di tutti sono state, in particolar modo, le dichiarazioni di lui:

Sento che lei non accetta le persone che mi stanno intorno. Alcuni comportamenti della mia famiglia, lei non li ha capiti, ma ci sta. Anche io non capisco come si comportano a casa sua, ma io me ne frego. Sono persone più umili, terra terra. Magari questo lei non lo ha accettato. Non mi compro un paio di scarpe per portare lei a cena. Mi sveglio la mattina presto, porto giù il cane e poi sistemo casa. Poi inizio a studiare. Lei adesso non lavora, la mattina si sveglia e non fa niente. È normale che per lei è più facile. Non è che io non ho iniziative, è che economicamente non riesco.

Lo sfogo di Manuel ha spiazzato e destabilizzato Isabella che, con le lacrime agli occhi, ha già richiesto il falò di confronto. Come riporta Isa e Chia, però, i due non hanno convinto proprio tutti, anzi sono finiti nel mirino di una coppia che aveva fatto i casting con loro. La ragazza ha infatti svelato un retroscena inedito che, in qualche modo, smaschererebbe Manu e Isa: "È tutto falso! Lui è stato costretto da lei (abbiamo fatto i casting lo stesso giorno): lui guida i tram o la metro, non ricordo. Ma lei ha fatto la domanda con il nome di lui solo per entrare in TV. Togliete le maschere!".

