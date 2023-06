Temptation Island, Filippo Bisciglia si sbilancia sulle coppie della nuova edizione: "Ci sono storie interessanti"

Gossip TV

La confessione di Filippo Bisciglia sulla nuova edizione di Temptation Island.

Ieri, lunedì 26 giugno 2023, su Canale 5 è ufficialmente iniziato Temptation Island. Al timone, ancora una volta, Filippo Bisciglia che, intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha vuotato il sacco e rivelato il suo pensiero sulle sette coppie della nuova edizione del reality delle tentazioni.

Filippo Bisciglia commenta le nuove coppie di Temptation Island

Filippo Bisciglia ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato del ritorno di Temptation Island su Canale 5. L'amatissimo conduttore del reality delle tentazioni ha raccontato come ha vissuto lo stop dello scorso anno:

Non appena mettevo su Instagram la foto di un gelato o di un cane, mi chiedevano: “Sì, bello ma Temptation quando torna?”. Nelle scorse settimane sono andato anche da Silvia Toffanin a Verissimo e ho potuto sentire anche dal vivo l’affetto delle persone in studio [...] Ho sperato fino all’ultimo che si potesse girare prima. Nel frattempo ha lavorato in due programmi su Sky e ha fatto diverse ospitate.

Bisciglia ha anche parlato dei protagonisti della nuova edizione di Temptation Island: "Sono veramente carini, simpatici, educati. Mi piacciono tanto. Anche esteticamente. Sono tutti giovani. Ci sono storie interessanti e diverse". Per chi non lo sapesse, le sette coppie che hanno deciso di mettere a dura prova i loro sentimenti nel villaggio in Sardegna sono: Alessia e Davide, Gabriela e Giuseppe, Daniele e Vittoria, Manu e Isabella, Ale e Federico, Francesca e Manuel, Perla e Mirko.

