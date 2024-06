Temptation Island, Raul e il tentatore Andrea ai ferri corti: scoppia la lite tra i due [VIDEO]

Gossip TV

Alla presentazione di tentatori e tentatrici di Temptation Island, Raul e il tentatore Andrea sono già ai ferri corti. Ecco cosa è successo!

Temptation Island ha ripreso da questa sera, 27 giugno, ad accompagnare le sere estive del pubblico di Canale5 e non sono mancati i momenti di tensione, come quelli tra Raul Dumitras e Andrea, uno dei tentatori, tanto che si è rischiato di veder sfiorare la lite già nei primi attimi della prima puntata.

Temptation Island, scatta la lite tra Raul e il tentatore Andrea [VIDEO]

Temptation Island aveva preso il via da pochissimo e le coppie avevano incontrato i rispettivi tentatori e tentatrici, quando tra uno dei concorrenti e uno dei tentatori sono volate frecciatine non indifferenti e che hanno quasi portato alla lite. Stiamo parlando di Raul e di Andrea, uno dei tentatori di questa edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Dopo aver lasciato che i fidanzati scegliessero le tentatrici che più li avevano colpiti, è arrivato il turno delle fidanzate: per loro sono scesi i 13 tentatori e Raul non ha trattenuto un'esclamazione alla loro vista: "Che vi managiate, i sassi?". Le sue parole sono state udite da Andrea e il tentatore ha subito replicato, innescando così una lite con Raul, che a sua volta ha risposto a tono "pensa a fare la bella statuina tu". Ma Andrea non si è tirato indietro e ha risposto a tono, riferendosi alle fidanzate:

"Non ti preoccupare, te le curiamo noi, ce ne occupiamo noi"

A queste parole, Raul è scattato e sembrava che tra i due ragazzi dovesse scoppiare uno scontro fisico. La situazione è peggiorata quando Martina, fidanzata di Raul, ha scelto proprio il tentatore con cui Raul aveva litigato. Questa decisione della fidanzata non è passata inosservata e al momento dei saluti Raul le ha rinfacciato di essere stata irrispettosa nei suoi confronti.

Temptation Island, le segnalazioni su Raul e Martina

I due ragazzi stanno insieme da 10 mesi e a scrivere al programma è stata Martina. Il loro problema è l'eccessiva gelosia di Raul che frena la fidanzata nel decidersi ad andare a convivere.

Al contrario, Raul è convinto che la sua gelosia e possessività non siano il vero problema e continua a negare di avere un problema in tal senso. Su di loro non sono mancate le segnalazioni: si è, infatti, vociferato che i due abbiano deciso di partecipare per soldi, anche se altre fonti hanno smentito il rumor.

In realtà, questa segnalazione, diffusa da Deianira Marzano, è stata già smentita da Alessandro Rosica, il quale avrebbe anche aggiunto che Raul avrebbe diverse relazioni oltre a quella con Martina, ma che la ragazza aveva deciso di cogliere la palla in balzo e iscrivere lei e il fidanzato al reality "quindi, ha preso per lei orecchie lui".

