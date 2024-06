Temptation Island, il padre di Martina De Ionannon sulla storia con Raul Dimitras: "Difficoltà e momenti di gelosia, ma..."

Gossip TV

Il padre di Martina De Ionannon commenta la storia della figlia con Raul Dimitras alla vigilia della nuova edizione di Temptation Island! Ecco cosa ha detto!

Manca solo un giorno all'inizio della nuova edizione di Temptation Island, il docu-reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia. Le 7 coppie che si metteranno alla prova per tre settimane in un lussuoso resort in Sardegna sono state presentate, così come è stata svelata l'identità dei tentatori e delle tentatrici della trasmissione. Ma alla vigilia della nuova edizione, arrivano le parole del padre di Martina De Ionannon, una delle fidanzate, sulla relazione della figlia con Raul Dumitras. Cosa sarà successo?

Temptation Island, il padre di Martina dice la sua sulla storia della figlia con Raul: "Se ha deciso di tornare con lui, allora..."

Nella giornata di ieri sono stati presentati i tentatori e le tentatrici della nuova edizione di Temptation Island: tra loro, diversi volti già noti ai fan dei programmi Fascino, come quello di Carlo Marini, ex corteggiatore di Manuela Carriero, tronista dell'edizione 2023/2024. Ma, oltre a scoprire chi sono i tentatori e le tentatrici che metteranno alla prova la fedeltà dei partecipanti al reality, arrivano anche le parole del padre di Martina De Ionannon, una delle fidanzate, a proposito della sua storia con Raul Dumitras. Sulla coppia non erano mancate le perplessità: i loro profili social apparivano molto seguiti, c'erano tra le conoscenze diversi vip - tra cui Ilary Blasi - e secondo alcuni la coppia aveva deciso di partecipare al reality solo per soldi.

Di diverso parere sembra invece Armando De Ionannon, il padre di Martina, titolare del ristorante Da Dante di Roma. Intervistato da Novella2000, infatti, il ristoratore ha svelato come ha reagito quando ha saputo che la figlia e il fidanzato avevano deciso di partecipare al reality condotto da Filippo Biscigli. De Ionannon ha ammesso di essere rimasto molto sorpreso, perché non si aspettava che la figlia e il compagno potessero decidere di mettere alla prova i loro sentimenti in questo modo. Il ristoratore ha anche raccontato di non aver conoscenza del mondo della tv, ma che Martina gli ha spiegato le sue ragioni e lui ha deciso di fidarsi del giudizio della figlia: "Mi fido di lei e delle sue decisioni".

Su Raul Dumitras, il padre di Martina ha raccontato alcuni retroscena sulla loro relazione: dopo essersi frequentati in passato, i due avevano iniziato una storia che era durata circa un anno. Al quale era seguito un periodo di pausa e poi i due avevano deciso di riprendere a vedersi. Su questa decisione, Armando De Ionannon ha dichiarato:

"Martina sa quello che vuole, se ha deciso di tornare con lui, significa che c'è un legame forte. [...] Ho conosciuto Raul e mi sembra un bravissimo ragazzo, molto innamorato di Martina e questo mi fa piacere. Nonostante alcuni momenti di difficoltà e gelosia, credo che sia una persona serie e con buone intenzioni. Martina lo ha scelto e io rispetto questa scelta"

Temptation Island, ancora segnalazioni sulle coppie alla vigilia della nuova edizione

Di recente, proprio la coppia formata da Raul e Martina era stata presa d'assalto a causa delle diverse segnalazioni che erano spuntate sul loro conto. Oltre a quella più diffusa, secondo cui i due avrebbero deciso di partecipare al reality solo per motivi economici, altri riguarderebbero la presunta rottura della coppia.

Dal profilo social di Martina, infatti, sono scomparse tutte le foto con Raul e secondo molti questo vorrebbe siginifcare che i due avrebbero rotto al falò di confronto che sarebbe stato registrato.

Ma questa segnalazione, diffusa da Deianira Marzano, è stata già smentita da Alessandro Rosica, il quale avrebbe anche aggiunto che in realtà Raul avrebbe diverse relazioni oltre a quella con Martina, ma che la ragazza aveva deciso di cogliere la palla in balzo e iscrivere lei e il fidanzato al reality "quindi, ha preso per lei orecchie lui".

