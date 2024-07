Temptation Island: Raul Dumitras si è fidanzato con l'ex tentatrice Nicole Belloni

Gossip TV

Raul Dumitras, che a Temptation Island ha partecipato insieme a Martina De Ioannon, è uscito allo scoperto sui social insieme all'ex tentatrice Nicole Belloni alla quale ha fatto anche una dedica.

Temptation Island, Raul ha già dimenticato Martina con la tentatrice Nicole Belloni

Che il giovane romano stesse frequentando una delle ragazze del villaggio era stato già spoilerato la scorsa settimana e ieri c'è stata la conferma. Il giovane romano avrebbe già archiviato rabbia e delusione nei confronti di Martina con Nicole, che nel villaggio aveva messo in crisi la coppia formata da Alex e Vittoria. Tuttavia, al termine del programma, è stata un’altra persona a catturare il suo cuore: Raul Dumitras. Durante la festa di compleanno di Nicole, il nuovo legame tra i due è emerso in maniera evidente, con baci appassionati scambiati in discoteca che hanno segnato l'inizio di una nuova e inaspettata relazione. La tentatrice di Temptation Island ha celebrato il suo 26º compleanno in grande stile e, per questa occasione speciale, Raul le ha dedicato una toccante story su Instagram. "Auguri bambolina" . Questo dolce gesto ha fatto sorridere i fan e ha messo in luce la complicità tra i due.

Gli amici di Nicole hanno condiviso vari video della festa su Instagram, tra cui uno che ha attirato particolare attenzione. In questo video, Nicole e Dumitras si baciano appassionatamente, confermando così le voci sulla loro nuova relazione. Un’amica di Nicole Belloni ha scritto vicino alle immagini: "I miei preferiti," sottolineando il supporto e l'approvazione degli amici per questa coppia appena nata.

Nei giorni scorsi, il diovane romanoha pubblicato un TikTok divertente che ha subito attirato l'attenzione dei suoi follower. Nel video, ha utilizzato come sottofondo il suono caratteristico di una nave, un effetto sonoro frequentemente impiegato dagli autori di Temptation Island per enfatizzare i momenti di tensione che hanno preceduto i suoi momenti di rabbia o scatti d’ira, come il lancio di una bottiglia o un pugno dato a qualche pezzo di mobilio.

Il video ha suscitato numerosi commenti da parte degli utenti, molti dei quali hanno notato il riferimento ironico. Tra i vari messaggi, uno utente ha menzionato Carlo Marini, ln ex tentatore del programma che avrebbe una relazione con l'ex fidanzata di Raul, Martina De Ioannon.

La risposta di Raul a questo commento è stata decisamente tagliente e ironica. "Chi è Carlo, non conosco," ha scritto, dimostrando con poche parole di non voler dare importanza alla questione e di voler mantenere un atteggiamento distaccato e ironico.

