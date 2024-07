Temptation Island, risvolti inaspettati per Raul e Martina

Gossip TV

Il 23enne romano, Raul Dumistras che ha partecipato a Temptation Island insieme alla fidanzata Martina De Ioannon, starebbe attualmente frequentando una tentatrice.

Questa sera scopriremo finalmente il destino di tutte le coppie che hanno partecipato a Temptation Island. Dopo settimane di incertezze e tensioni, sarà svelato se riusciranno a ricongiungersi o se decideranno di percorrere strade separate.

Temptation Island: la storia tra Martina e Raul sarebbe giunta al capolinea

Come spesso accade con i reality show, nelle ultime settimane sono circolate numerose indiscrezioni e avvistamenti dei protagonisti fuori dal contesto televisivo, rivelando anticipazioni sui loro attuali rapporti sentimentali. Una delle coppie più chiacchierate, che sembra essere vittima di queste fughe di notizie, è quella formata da Martina e Raul. Le voci suggeriscono che la loro relazione sia ormai giunta al capolinea e che entrambi abbiano già voltato pagina.

Il 23enne romano, starebbe attualmente frequentando infatti una tentatrice. Non si tratta della tentatrice Siriana, con cui era stato spesso visto interagire, bensì di Nicole, conosciuta durante il programma. L'esperta di gossip, Deianira Marzano ha fornito poi aggiornamenti riguardanti Martina, indicando che la giovane si sarebbe distaccata dal suo fidanzato e starebbe ora frequentando il tentatore Carlo Marini, con cui ha sviluppato un legame intenso fin dall'inizio. Sebbene ci siano voci di un bacio tra i due, non vi è ancora alcuna conferma ufficiale.

La storia tra Martina De Ioannon e Raul Dumistras è stata tra le più discusse di questa edizione di Temptation Island. Dopo dieci mesi di fidanzamento, Martina aveva deciso di scrivere al programma, lamentando la gelosia e possessività di Raul. "Mi chiede di andare a convivere, ma non riesco a dare una risposta", aveva confessato nel video di presentazione. All’interno del villaggio, Martina si è avvicinata molto al single Carlo, suscitando una reazione forte da parte di Raul, che aveva a sua volta iniziato a legare con la tentatrice Siriana. Tuttavia, secondo le recenti indiscrezioni, il giovane romano si sarebbe legato ad un'altra ragazza. Nel corso dell'ultimo falò, il 23enne ha dichiarato piangendo: "Mi sono reso conto di non essere io sbagliato, ma è lei a esserlo. Io non avrei queste reazioni così brusche se lei avesse un comportamento così sbagliato nei miei confronti"

Scopri le ultime news su Temptation Island.