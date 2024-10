Temptation Island, Michele Varriale e Millie Moi pizzicati insieme: è ritorno di fiamma?

Gossip TV

Dopo aver lasciato insieme Temptation Island, Millie Moi e Michele Varriale hanno deciso di riprovarci? Un video della coppia sembra confermare il ritorno di fiamma, ecco cosa succede.

Il percorso nella nuova edizione di Temptation Island ha portato Millie Moi e Michele Varriale a lasciarsi per sempre. Un mese dopo, l’ex coppia ha raccontato di provare ancora un forte sentimento reciproco ma di non riuscire a superare le divergenze che l’hanno convinti a partecipare al reality delle tentazioni di Canale 5, e così si sono detti addio per sempre. Nelle ultime ore, tuttavia, un video di Millie e Michele sembra confermare il ritorno di fiamma, ma sarà veramente così? Ecco come ha commentato Varriale su Instagram.

Temptation Island, Michele e Millie si lasciano al falò

Michele Varriale e Millie Moi hanno deciso di prendere parte alla nuova edizione di Temptation Island per scoprire se la loro relazione avrebbe potuto evolversi, superando le divergenze che da sempre portano la coppia a scontrarsi. Michele non apprezza il carattere esuberante di Millie, che secondo lui si mette fin troppo al centro dell’attenzione, regalando attenzioni anche ad altri uomini in modo provocante e provocatorio. Moi si è difesa ammettendo di essere fatta così, esuberante e cordiale con tutti, ma di essere sempre stata fedele a Michele il quale non le avrebbe invece mai dato modo di far crescere la sua relazione, dal momento che si rifiuta di convivere e prendere in considerazione un futuro più stabile insieme.

Dopo il percorso a Temptation Island, vedendo Millie troppo vicina al single Alex, Michele ha capito che sarebbero per sempre stati fin troppo incompatibili e la coppia si è lasciata dopo il falò di confronto anticipato. Nell’intervista del mese dopo, Millie e Michele hanno confermato di essere tutt’ora single e di aver provato a parlare, non riuscendo a venire a capo delle loro divergenze. Ma sarà ancora così? Un video provoca una nuova ondata di gossip.

Temptation Island, Michele e Millie ci riprovano? Spunta un video sospetto

Dopo aver confermato la sua intenzione di non tornare insieme a Michele Varriale, Millie Moi è finita al centro dei pettegolezzi per il presunto flirt con Raul Dumitras, anche lui ex volto di Temptation Island nonché ex fidanzato dell’attuale tronista di Uomini e Donne, Martina De Ioannon. La relazione non è mai stata confermata dai diretti interessati ma diverse segnalazione la rendono credibile. Nel frattempo spunta anche un video che ritrae Millie in compagnia di Michele, intenta a fare shopping. Questo video conferma un inaspettato ritorno di fiamma per la coppia di Temptation Island?

“È un video vecchio di circa un mese fa. Stavamo comprando un regalo per un amico in comune, dopo quel giorno non ci siamo più visti”.

Questa la spiegazione che ha dato Michele su Instagram una volta che il video con Millie è diventato virale. Varriale ha poi confessato di essere ancora innamorato della sua ex ma di aver compreso che per loro non c’è un lieto fine come coppia, tirando poi una bella frecciatina ai danni di Federica Petagna, che ha fatto il suo ingresso da poche ore nella casa del Grande Fratello dopo l'esperienza nel reality show condotto da Filippo Bisciglia. Secondo Varriale, infatti, la partenopea avrebbe rinunciato ad un ragazzo sincero e innamorato come Alfonso D’Apice, il quale per primo ha lanciato frecciatine social alla sua ex in occasione dell’ingresso al GF.

