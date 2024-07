Temptation Island, Lino Giuliano e Martina De Ioannon si provocano sui social: botta e risposta infuocato

Gossip TV

Lino Giuliano replica alla provocazione social di Martina De Ioannon, i due protagonisti di Temptation Island non se le mandano a dire. Ecco cosa è successo.

I protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island continuano a far parlare di loro. Durante una reunion con Alessia Pascarella, Martina De Ioannon si lascia andare ad un commento su Lino Giuliano, che replica prontamente sui social dando vita ad un botta e risposta al vetriolo. Ecco cosa è successo.

Temptation Island, Alessia e Martina tirano in ballo Lino

Si conferma un clamoroso successo mediatico per Temptation Island, che con la nuova edizione ha registrato ascolti record tanto da portare i vertici del Biscione a rinnovare il reality show condotto da Filippo Bisciglia per un’altra stagione a settembre 2024. I protagonisti di questa edizione sono stati a dir poco coinvolgenti con le loro storie d’amore, tradimenti, passioni e ripensamenti, appassionando i telespettatori di Canale 5. Tra le coppie che più hanno tenuto con il fiato sospeso, sicuramente quella formata da Lino Giuliano e Alessia Pascarella, ma anche quella composta da Martina De Ioannon e Raul Dumitras.

Entrambe le coppie sono uscite separate dal programma e, mentre Lino e Alessia sono stati contattati per il Grande Fratello Vip, Martina continua la conoscenza del tentatore Carlo Marini mentre Raul ha intrapreso una love story con la single Nicole Belloni. Poche ore fa, essendo diventate grandi amiche grazie a Temptation Island, Martina e Alessia hanno trascorso una giornata insieme in piscina e con loro anche Carlo. Durante la giornata, le due amiche hanno fatto una diretta e Martina è entrata a gamba tesa sull’argomento Lino, mentre la partenopea è prontamente intervenuta per chiederle di non nominarlo.

Temptation Island, botta e risposta tra Lino e Martina

Il video della giornata in piscina di Martina, Alessia e Carlo ha fatto il giro del web e tutti i fan di Temptation Island hanno notato la frase rivolta a Lino, ovvero l’ex della Pascarella dato che ormai il partenopeo fa coppia fissa con la single Maika Randazzo. E così Lino ha ricevuto segnalazioni da parte dei suoi sostenitori sull’accaduto e ha voluto replicare prontamente, lanciando frecciatine poco velate alla De Ioannon.

“Ma parla proprio lei? Quella che si è avvicinata a quello, che si è fatta “coccolare da quello?!” E parla lei che stava corteggiando Carlo? Ma di cosa vuole parlare quella? Non può proprio venire a parlare di me e giudicare me. Avete capito cosa intendo? Perché certe persone non possono proprio parlare. Pensate a voi e non parlate di me”.

Insomma, Lino non le ha mandate a dire e ha tirato in ballo il flirt tra Martina e Carlo, che continua anche dopo la fine di Temptation Island, facendo intendere che la romana non dovrebbe parlare di lui avendo fatto un percorso molto simile. Si attende, nel frattempo, la risposta della De Ioannon che di certo non rimarrà in silenzio dopo questa provocazione così esplicita.

Scopri le ultime news su Temptation Island.