Temptation Island, Maika Randazzo al Grande Fratello Vip con Alessia e Lino!

Nuove clamorose anticipazioni sul cast del Grande Fratello Vip. Nella casa, oltre alla coppia di Temptation Island formata da Lino e Alessia, anche la tentatrice Maika.

Colpaccio per Alfonso Signorini. Il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che torna a settembre su Canale 5, si arricchisce di un altro volto dell’ultima edizione di Temptation Island. Stiamo parlando della single Maika Randazzo, che entrerà nella casa più spiata d’Italia con Lino Giuliano e Alessia Pascarella per dare vita ad un infuocato triangolo senza esclusione di colpi.

Temptation Island, Maika e Lino insieme per strategia?

La nuova edizione di Temptation Island ha fatto un boom di ascolti anche grazie alle storie di alcuni dei protagonisti più controversi di questa stagione. Spicca, senza dubbio, la coppia composta da Lino Giuliano e Alessia Pascarella che, dopo ben due infuocati falò di confronto finali, si è lasciata per sempre a causa delle vicinanza del partenopeo con la single Maika Randazzo. Nelle ultime ore, Lino e Maika si sono fatti vedere insieme e sono piovute critiche a dir poco velenose sulla coppia, da parte di chi crede che la tentatrice stia sfruttando la popolarità attuale di Lino per emergere nel mondo televisivo.

Lui difende a spada tratta la nuova liaison, nonostante le segnalazioni su altri flirt che avrebbe intrattenuto dopo Temptation Island, mentre Alessia prende le distanze e si dice completamente disinteressata. La situazione sta, tuttavia, per evolvere in modo inaspettato dato che Alfonso Signorini ha messo gli occhi su questo terzetto che promette di regalare nuovi altissimi momenti trash alla televisione italiana. Dopo aver voluto a tutti i costi Lino e Alessia nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, infatti, ora il presentatore avrebbe fatto un’offerta anche a Maika, certo di poter creare così una dinamica interessante all’interno della casa di Cinecittà.

Maika al Grande Fratello Vip con Lino e Alessia: il gossip

Non è di certo la prima volta che Alfonso Signorini pesca nel cast di Temptation Island per quello del suo Grande Fratello Vip, e sembra che la storia si stia per ripetere con Lino Giuliano e Alessia Pascarella. I due partenopei si sono lasciati dopo un secondo confronto al falò, quando lui si proponeva di ricominciare insieme e lei ha invece osservato le immagini dell’incontro con la tentatrice Maika subito dopo il loro addio. E proprio Maika sarebbe finita sulla lista di Signorini, pronto a mettere in scena un triangolo amoroso degno di nota nella casa del reality show di Canale 5, coinvolgendo anche la Randazzo nel cast della nuova edizione del programma.

“Lino e Alessia secondo Dagospia, saranno nel cast del varietà Endemol. E’ tutto vero, TvBlog ha potuto verificare […] Con loro, pensate un po’, ci sarà la tentatrice Maika Randazzo, che ha per cosi dire “soffiato” Lino ad Alessia”.

Questa l’indiscrezione lanciata da TvBlog poche ore fa. Sebbene Alessia si dica completamente distaccata dal rapporto con il suo ex, pronta a voltare pagina per amor proprio e del figlio, non sarà di certo una passeggiata viversi Lino e Maika h24 al Gf Vip, soprattutto perché dato il temperamento del partenopeo non è escluso che alla fine lui punti un’altra, e faccia totalmente impazzire le sue ex.

