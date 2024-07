Temptation Island, le fidanzate difendono Jenny e si scagliano contro Tony (VIDEO)

Gossip TV

Jenny Guardiano delusa dal comportamento del suo compagno Tony Renda: le fidanzate di Temptation Island prendono posizione e si schierano apertamente dalla parte della giovane siciliana.

Tony Renda è senza ombra di dubbio tra i protagonisti indiscussi della nuova stagione di Temptation Island. Il comportamento assunto nei confronti delle tentatrici le affermazioni fatte nel villaggio, infatti, hanno scosso e deluso la sua fidanzata Jenny Guardiano, ma anche tutte le altre fidanzate, che non hanno perso occasione di criticarlo.

Tutte contro Tony

Oltre a Lino Giuliano e Alessia Pascarella, anche un'altra coppia di Temptation Island sembra essere ai ferri corti. Stiamo parlando di Jenny Guardiano e Tony Renda, che da quando è entrato nel villaggio delle tentazioni si è lasciato andare a delle affermazioni davvero poco carine che hanno sconvolto tutti. A consolare la giovane siciliana ci hanno pensato le altre fidanzate, che le hanno fatto i complimenti per la grande maturità dimostrata:

Sei una donna con la D maiuscola. Lui no e si renderò conto di che cosa ha perso. Sei stata perfetta questa sera [...] Non azzardarti a darti alcuna colpa. Neanche un ragazzino di 15 anni farebbe le cose che fa lui. Devi farti vedere divertente, spensierata, quando stavi con lui sembravi una bambolina di porcellana. Io pensavo che tu fossi una stupida la prima volta che ti ho vista accanto a lui. Ma non sei così, sei il sole e quell’uomo ti spegne.

Leggi anche Christian molla Ludovica a Temptation Island: il video del falò di confronto

Se da una parte le fidanzate della nuova edizione di Temptation Island hanno invitato Jenny a riprendersi in mano la sua vita, dall'altra Tony, di fronte a Filippo Bisciglia, ha provato a ritrattare rispetto a quanto accaduto fino a quel momento. "Sono qui per far capire a Jenny che non ci sono stati tradimenti. Sto capendo i miei errori, mi pento di averle detto come comportarsi" ha confessato l'uomo per poi tornare nel villaggio e progettare l’ennesimo party con le tentatrici.

La storia di Jenny e Tony

Tony Renda e Jenny Guardiano sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island. I due abitano a Catania e stanno insieme da ben cinque anni. È stata lei a scrivere alla redazione del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia perché crede che il fidanzato sia infedele. E pare proprio averci preso visto che, neanche il tempo di arrivare, che lui ha dichiarato di avere “una doppia vita”. Nel villaggio si è avvicinato a diverse tentatrici, scatenando la reazione nella fidanzata che, tra le lacrime, ha dichiarato di voler pensare solo a se stessa e a divertirsi. Ci riuscirà? Staremo a vedere.

Scopri le ultime news su Temptation Island.