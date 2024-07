Temptation Island, Christian molla Ludovica al falò di confronto: "Non cercarmi mai più" (VIDEO)

Gossip TV

Colpo di scena a Temptation Island: Ludovica Ronzitti fa la docccia con il tentatore Andrea provocando la reazione furiosa del fidanzato Christian Lanfranchi, che chiede un falò di confronto immediato.

La seconda puntata di Temptation Island, andata in onda ieri giovedì 4 luglio 2024 su Canale 5, ha visto l'eliminazione dal gioco della coppia formata da Christian Lanfranchi e Ludovica Ronzitti. A richiedere il falò di confronto immediato è stato il ragazzo, stanco e deluso del comportamento assunto dalla sua fidanzata nei confronti del tentatore Andrea.

Christian e Ludovica lasciano Temptation Island separati

Christian Lanfranchi non ce l’ha fatta! Dopo aver ricevuto una serie di filmati riguardanti la fidanzata Ludovica Ronzitti in atteggiamenti sempre più intimi e complici con il tentatore Andrea, il ragazzo ha richiesto un falò di confronto immediato a Temptation Island. Lei lo ha accettato e insieme hanno guardato il resto dei video che la riguardano.

Dopo un bagno in piscina Ludovica e il tentatore sono entrati nella casa delle fidanzate, si sono chiusi in bagno dove non ci sono le telecamere e hanno fatto una doccia calda insieme. Immagini che hanno sconvolto e destabilizzato Christian, che ha sbottato furioso:

Nuda, con una persona che conosci da tre giorni e ci stai nuda affianco, ma guarda tu [...] Pensavo ci fosse un limite alla delusione, ma lei supera tutto. Che schifo, ma non ti vergogni. Non mi interessa, la tua parola per me non conta più niente. Mi hai deluso sotto tutti i punti di vista, ti ho portato qua per avere delle conferme e le conferme sono queste? Non hai idea di quanto ti amavo, le altre ragazze si lamentano dei loro fidanzati, tu non hai proprio niente da lamentarti con me.

A nulla sono servite le giustificazioni di Ludovica, che ha dichiarato tra le lacrime di non aver fatto nulla insieme al tentatore Andrea. Christian non è più disposto a perdonare la sua fidanzata, ma è deciso a voltare pagina. Alla fatidica domanda del conduttore Filippo Bisciglia, infatti, il ragazzo ha affermato la sua volontà di lasciare Temptation Island da solo.

Stare in un bagno con una persona, senza telecamere, senza sapere che è successo? Io che ho bisogno di conferme. Tu non ci dovevi proprio entrare là dentro. Non mi devi più cercare per queste cose, come fai sempre, che dopo ti penti e torni da me [...] Hai distrutto tutta la stima che avevo nei tuoi confronti. Ti ho perdonato due volte, non sono venuto qua per prendermi le corna la terza volta. Non venirmi a cercare mai più. Esco da solo, assolutamente. Non ho niente più da dirti, non è più un mio problema.

Christian e Ludovica un mese dopo il falò di confronto

Intanto la produzione di Temptation Island ha fatto sapere che il prossimo sabato 6 luglio andrà in onda su Witty Tv un video esclusivo di Christian Lanfranchi e Ludovica Ronzitti un mese dopo il falò di confronto. Avranno confermato la rottura? Ricordiamo che le coppie ancora in gioco sono: Siria Pingo e Matteo Vitali, Jenny Guardiano e Tony Renda, Vittoria Bricarello e Alex Petri, Gaia Vimercati e Luca Bad, Alessia Pascarella e Lino Giuliano, Martina De Ioannon e Raul Dumitras.

