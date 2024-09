Temptation Island, la rivelazione inaspettata di un'ex protagonista: "Dopo esserci lasciati al falò lui mi ha detto che..."

Gossip TV

Nuovo botta e risposta a distanza sui social tra Ludovica Ronzitti e Christian Lanfranchi: ecco cosa hanno rivelato i due ex discussi protagonisti di Temptation Island.

La nuova puntata di Temptation Island andrà in onda il prossimo martedì 1 ottobre 2024 su Canale 5. Nell'attesa, l'ex protagonista del docu-reality delle tentazioni, Ludovica Ronzitti, è tornata sui social svelando un retroscena inedito sul rapporto con il suo ex Christian Lanfranchi.

Ludovica e il retroscena sul rapporto con Christian

Ludovica Ronzitti e Christian Lanfranchi sono stati i primi a lasciare separati Temptation Island 2024. Ma cosa è successo tra i due lontano dalle telecamere? A svelare qualche retroscena inedito sul loro rapporto ci ha pensato la ragazza che, rispondendo ad alcune curiosità dei fan sui social, ha parlato di un riavvicinamento da parte dell'ex fidanzato dopo il falò di confronto:

Con Christian ci siamo sentiti appena usciti dal programma per tanti motivi, come è giusto che sia. Poi lui mi ha esposto la sua volontà di riavvicinarsi a me, quindi ho chiuso ogni rapporto perchè da parte mia non c’era alcun interesse nel farlo. Gli ho voluto bene, ma l’amore è un’altra cosa.

La confessione di Ludovica non è passata inosservata a Christian. Infastidito, l'ex protagonista del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha infatti deciso di intervenire su Instagram per raccontare la sua versione dei fatti e chiarire la sua posizione nei confronti della sua ex:

Quando la persona di cui sei stato innamorato ti gironzola intorno per tutta l’estate con tanto di segnalazioni, quando ci vedi insieme l’ultima puntata del programma dove siamo stati, nello stesso letto…Credo sia normale arrivare ad un dunque…bianco o nero che sia…non serve sputare nel piatto dove si è mangiato…non serve dover apparire superiori…Ci vuole solo rispetto per quello che di bello c’è stato, e spero, stare in silenzio è la cosa migliore. I modi fanno tanto…e i tuoi, continuano ad essere sempre sbagliati. Detto questo, spero sia un argomento chiuso. Buona serata a tutti.

Le anticipazioni di Temptation Island

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Temptation Island, che si preannuncia ricca di colpi di scena. Le anticipazioni svelano, infatti, che martedì andrà in onda finalmente il falò tra Diandra e Valerio. Un confronto anticipato voluto fortemente dall'uomo, deluso e amareggiato per alcune dichiarazioni rilasciate della fidanzata sulla loro relazione. Non solo. Brutte notizie anche per Anna Acciardi che si ritroverà a vedere un video choc del fidanzato Alfred Ekhator, uscito in esterna con la tentatrice Sofia. Il filmato sarà sconvolgente, al punto che le altre fidanzate inviteranno la ragazza a lasciare il pinnettu. Cosa sarà successo?

